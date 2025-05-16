Гражданину Украины предъявлено обвинение в поджоге дома премьер-министра Великобритании

Гражданин Украины обвинен в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера в Лондоне. Об этом со ссылкой на представителей Скотланд-Ярда сообщает Sky News.

По информации телеканала, в пятницу, 16 мая, 21-летний Роман Лавринович, проживающий в Сайденхеме на юге Лондона, предстанет перед магистратским судом Вестминстера. Ему предъявлены обвинения в трех поджогах с намерением причинить вред здоровью.

Лавринович был арестован рано утром 13 мая в рамках расследования поджогов двух домов и одного автомобиля. Один из пострадавших домов принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома.

Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль на той же улице, где стоит дом семьи Кира Стармера, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона.

Виктор Буй