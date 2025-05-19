Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен идее, что Гренландия необходима США для продвижения интересов своей национальной безопасности в регионе. Об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге. По ее словам, американский лидер готов добиться этого «любыми способами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Однако президент по-прежнему сохраняет мнение о стратегических целях Гренландии в Арктике,— сказала госпожа Левитт.— И он сохраняет приверженность идее получения Гренландии любыми доступными нам средствами для продвижения своих интересов национальной безопасности в регионе».

В начале мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что разведслужбы США активизируют сбор информации о Гренландии. По словам источников, разведслужбам поручили «узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче США природных ресурсов на острове». Директор нацразведки Тулси Габбард после публикации материала заявила, что WSJ «должно быть стыдно» за то, что журналисты подрывают авторитет президента, разглашая секретные данные.

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность неоднократно заявлял о желании Вашингтона присоединить Гренландию. В апреле The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам. По словам источника, Вашингтон хочет провести медийную кампанию, чтобы убедить жителей острова в необходимости попросить войти в состав США. Сам Дональд Трамп в своих публичных выступлениях не исключал применения военной силы для достижения этой цели.

Подробнее о намерении господина Трампа присоединить остров к США — в материале «Гренландия не продается».

Анастасия Домбицкая