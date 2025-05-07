WSJ: американская разведка начнет сбор данных об отношении к США в Гренландии

Разведслужбы США активизируют сбор информации о Гренландии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил о намерении приобрести остров.

По данным WSJ, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам «узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче США природных ресурсов на острове».

В свою очередь, госпожа Габбард заявила, что «WSJ должно быть стыдно» за то, что журналисты подрывают авторитет президента, разглашая секретные данные.

О намерении приобрести остров Дональд Трамп заявил в декабре 2024 года. После Минобороны Дании объявило о планах увеличить расходы на защиту острова.

В марте этого года господин Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию. Он пообещал жителям острова безопасность и богатство, «о котором они даже не мечтали». В конце месяца, выступая перед журналистами, президент добавил, что присоединение острова позволит минимизировать существующие для безопасности США риски со стороны КНР и России.

Подробнее о намерении господина Трампа присоединить остров к США — в материале «Гренландия не продается».