Медиана пошла на повышение

Средняя зарплата по России превысила 90 тыс. руб. в месяц. За первый квартал 2025-го россияне стали зарабатывать на 15% больше, чем в тот же период прошлого года. Такие цифры приводят «Сбераналитика» и «Работа.ру» в совместном исследовании. К концу года среднемесячный заработок может достигнуть 100 тыс. руб. Больше всего зарплаты растут в сфере обрабатывающей промышленности, IT, логистике и строительном секторе. При этом медианная зарплата отличается от среднемесячных показателей. Она составляет 67 тыс. руб. К концу года аналитики оценивают ее рост до 75 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как отмечает заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков, нынешний темп роста зарплат стал неожиданностью, поскольку рынок занятости и так перегружен: «Зарплата является главной мотивацией, поэтому компании, которым нужны сотрудники, в том числе квалифицированные, все равно продолжили повышать ставку. Что касается темпов роста, то они аналогичные прошлогодним, хотя ожидалось, что они замедлятся. И если говорить про средние заработные платы, правильней, конечно, смотреть на медианный показатель, который чуть ниже, он отбрасывает минимальные и максимальные значения.

В основном позиции, на которых растет зарплата, массовые. Если мы говорим про производство, то это токари, слесари, операторы станков. Вот здесь заработные платы растут быстрее, чем на руководящих, например, позициях. Также инженерный состав очень хорошо подрастает. В IT-сегменте подтягиваются уже не программисты, а проджект-менеджеры либо модераторы, у которых средние заработные платы были невысокие, в районе 40-60 тыс. руб., они становятся в диапазоне теперь 60-85 тыс. руб. Основной рост совокупный средних заработков все-таки базируется не на единичных позициях, а на позициях массовых».

Аналитики отмечают рост зарплат у молодых сотрудников. Специалисты младше 24 лет стали получать на 16% больше год к году, в среднем 72 тыс. руб. в месяц. В то же время темпы роста зарплат относительно прошлых лет снижаются, такую динамику замечают другие рекрутинговые агентства. Это ведет к плавной стабилизации рынка труда, говорит руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова: «Заработные платы продолжают расти, но в этом году рост несколько замедлился. Если в январе медиана предлагаемых зарплат по стране составляла примерно 73 тыс. руб., то по итогам апреля это около 75 тыс. руб. За четыре месяца прирост составил около 2 тыс. руб. Если мы посмотрим на ситуацию годичной давности, то там за пару месяцев прирост мог составить и 7-10 тыс. руб.

Например, менеджеры по продажам — очень распространенная специализация. В этой сфере зарплаты подросли достаточно неплохо, даже чуть выше, чем по рынку в среднем. Сейчас им предлагают уже чуть больше 72 тыс. руб. Сфера страхования — тоже классические белые воротнички. Там уровень предлагаемых зарплат держится примерно на уровне 79 тыс. руб. и серьезно не меняется. Количество приглашений для соискателей старшего возраста неплохо выросло в силу и кадрового дефицита, и потребностей в определенных навыках. В принципе, то же самое можно сказать и про младшую возрастную группу, например, про подростков, которых тоже компании готовы активно трудоустраивать».

Ранее зарплаты в 100 тыс. руб. к концу года стали ожидать в Минэкономразвития. В майском прогнозе ведомство отмечает, что среднемесячный доход приблизится к 103 тыс. руб. Но в 2026 году темпы роста замедлятся. А через три года оклады вырастут всего на 7%, до 132 тыс. руб. в месяц.

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Егор Парфенов