Андрей Левдиков уволился из ГУММиД Нижнего Новгорода

Директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Андрей Левдиколв покинул должность 16 мая. Как сообщили в городской администрации, он ушел по собственному желанию. Обязанности руководителя учреждения пока исполняет заместитель Илья Курапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ГУММиД, как муниципальный заказчик, отвечает, в частности, за проект по продлению метрополитена до Сенной площади и строительству двух новых станций метро в нагорной части города. Исполнение этого проекта в Нижнем Новгороде затягивается минимум на год, губернатор прогнозировал сдачу объекта в конце 2026 года. Однако новые контрактные сроки пока не определены.

Генподрядчик АО «Моспроект-3» пока построил только один тоннель на участке от Сенной площади до площади Свободы по контракту стоимостью более 35,5 млрд руб. Актуальная стоимость работ станет известна после утверждения скорректированной проектно-сметной документации.

Иван Сергеев