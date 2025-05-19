Снятый в Переславле фильм показали в Акимовском районе
Режиссер Марта Котова посетила Акимовский округ Запорожской области со своим художественным фильмом «Мешок картошки», сообщили в министерстве культуры Ярославской области.
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что фильм снят в Переславле-Залесском Ярославской области и вышел в общероссийский прокат в феврале. Кинопоказы прошли в Акимовском и Владимировском домах культуры при содействии ярославского минкульта. Зрителями стали учителя и ученики местных школ.
«Местные жители очень позитивно настроены к представителям Ярославской области. Мне сказали, что к ним впервые приехал настоящий режиссер со своим фильмом, и это большое событие»,— рассказала режиссер Марта Котова.
Режиссер планирует поддерживать связь с детьми из Акимовского района и научить их снимать репортажи о своем дворе, поселке, городе.
«Сегодня очень важно поддерживать молодежь нашего подшефного Акимовского округа. Такие инициативы по воспитанию у молодого поколения патриотизма, ответственности и нравственных ценностей отражены в нацпроекте "Молодежь и дети"»,— сказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
В ближайшее время фильм «Мешок картошки» бесплатно покажут во всех домах культуры Акимовского округа.