«На меня смотрели как на сумасшедшую»

В Ярославле состоялся предпремьерный показ фильма «Мешок картошки», снятого в городе Переславле-Залесском на собственные средства режиссера Марты Котовой. Почти все участники команды, в том числе профессиональные актеры, работали бесплатно. В феврале фильм выходит в прокат в ряде регионов страны, премьера пройдет в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фрагмент афишы фильма "Мешок картошки"

Фото: Марта Котова фрагмент афишы фильма "Мешок картошки"

Фото: Марта Котова

В Ярославле в пространстве «Кущи» состоялся предпремьерный показ полнометражного художественного фильма «Мешок картошки» режиссера Марты Котовой (Наталья Водополова). Она же выступила и автором сценария.

Главный герой — агент по недвижимости Павел — узнает о том, что смертельно болен. Врачи не советуют рассчитывать на чудо. Герой вспоминает историю из детства, когда кто-то принес его семье мешок картошки. Накопленные на мечту деньги Павел решает потратить на добрые дела. Он тайно привозит к домам бедных людей мешки с картошкой и незаметно скрывается, за что получает прозвище «картофельный ангел».

Как рассказала режиссер Марта Котова, сюжет основан на реальной истории из ее детства.

«Я жила в поселке Пречистое Ярославской области. И однажды нам подкинули мешок картошки под дверь. Мы жили довольно бедно. Два дня ждали, что кто-то придет за этим мешком, а потом начали есть. Для нас это было чудом, настоящим. Мама в течение жизни несколько раз про этот мешок вспоминала, как будто бы хотела мне что-то сказать. Когда я попала в кино, я сначала хотела снять короткометражку, но, когда писала сценарий, начала придумывать, кто этот картофельный ангел, какой он. И у меня получился полный метр»,— рассказала Марта Котова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из фильма «Мешок картошки» Фото: кадр из фильма «Мешок картошки»

Продолжительность фильма — 75 минут. Создатели называют свою работу «народным кино». Фильм полностью снят в Переславле-Залесском, где режиссер живет в настоящее время. Многие съемки проходили в узнаваемых локациях, однако сам город в картине не называется.

«Наш Переславль-Залесский, как никакой другой город, подошел для съемок этого бесхитростного, искреннего повествования о любви и счастье, которое помог обрести герою картофельный ангел»,— написал глава Переславского округа Дмитрий Зяблицкий.

Бюджет картины составил 2 млн руб. Режиссер вложила в съемки собственные средства, вырученные от продажи квартиры в Санкт-Петербурге.

«Я часто вписываюсь в какие-то авантюры, если мне чего-то очень хочется. У меня с господдержкой как-то не складывается. Во-первых, не понимают мои сценарии, этот сценарий тоже никто не понимал. Говорили: "Ну какая картошка, что за ерунда?" Только те, кто пришел работать, они понимали. Прокатчики на меня смотрели как на сумасшедшую, смеялись. Потому что нет медийных лиц, неизвестный режиссер. Но сейчас фильм выходит в прокат»,— рассказала Марта Котова.

Продюсер фильма Виталий Уваров (также сыгравший роль врача) сказал, что и для него проект был «абсолютным риском».

«Фильм уникален, он призывает задуматься над глубокими вопросами при легкой подаче. Для меня это был настоящий вызов: выступить продюсером в полный рост, не задумываясь об убытках и дав свободу самовыражения режиссеру по максимуму»,— рассказал господин Уваров.

Большинство членов команды уже работали в кино, но дебютировали на своих позициях. Главные роли сыграли актеры, ранее снимавшиеся в ролях второго плана: Руслан Герман, Анна Масальская, Сергей Штепс, Анна Голотова, Дмитрий Данилов, Мария Долкан и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из фильма «Мешок картошки» Фото: кадр из фильма «Мешок картошки»

«Команда почти вся работала бесплатно, кроме технических специалистов. Сейчас, если заработаем что-то, мы, конечно, всем заплатим гонорар. В процессе всего этого я даже композитором стала. Мне отдали старое деревянное пианино, я придумала мелодию, кое-как сыграла. А потом оказалось, что в Переславле живет прекрасный композитор, он мне это все обработал, потом еще свои мелодии дописал»,— рассказала Марта Котова.

Исполнитель главной роли Руслан Герман снимался в фильмах и сериалах «Призрак», «Полицейский с Рублевки», «Пробуждение», «Специалист» и других.

«Я почитал сценарий, думаю, интересная, очень трогательная история, точно есть что поиграть. Позвонил режиссеру, а у нее по телефону очень детский голос. И я спрашиваю: а сколько вам лет? Она отвечает: 40. Я говорю: ну ладно, тогда будем работать. Многие не верили в это кино, но я верил. Фильм очень добрый, в моей фильмографии это 15-я работа, но для меня она особенная»,— рассказал актер Руслан Герман.

Фильм получил приз зрительских симпатий Байкальского международного кинофестиваля и приз за лучшую режиссерскую работу фестиваля «Белая птица» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из фильма «Мешок картошки» Фото: кадр из фильма «Мешок картошки»

«После фестивалей, после показов, мне начали писать, говорят, ваше кино надо в кинотеатр, там совсем нечего смотреть. Меня взбодрили именно зрители. Я подумала: ладно, все, рискнем, пойдем на прокат, сниму последние штаны. Я сдала все свои золотые украшения и оплатила премьеру в Москве. Пошла ва-банк. Я сейчас провожу такой социальный эксперимент, что из этого получится и что об этом будут говорить»,— рассказала Марта Котова.

Фильм выходит в прокат в 100 кинотеатрах страны: в Екатеринбурге, Новгородской области, Кемеровской области, Якутии, Перми, Самаре и Белгороде. Официальная премьера состоится 27 февраля в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» в Москве. Переговоры с кинотеатрами продолжаются.

Антон Голицын