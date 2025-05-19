Релейные шкафы не успели поджечь

Военный суд в Екатеринбурге назначил фигурантам уголовного дела о подготовке терактов сроки от семи до восьми лет — вдвое меньшие, чем запрашивало гособвинение. Один из несостоявшихся поджигателей утверждал, что лишь планировал внедриться в признанную террористической и запрещенную в РФ организацию «Легион "Свобода России"», чтобы предотвращать планируемые ее участниками преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, первым в террористическую деятельность был вовлечен Арсений Климин, которого в 2023 году через Telegram завербовал участник «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрей Мартынов. Он предложил ему за деньги совершать поджоги и другие преступления террористической направленности.

Молодой человек согласился и вступил с украинским куратором в переписку, имея, по данным участников расследования, «положительное отношение к идеологии насилия».

Как установило следствие, Арсений Климин привлек к совершению преступлений своего приятеля Данила Елисеева, а тот — ранее ему знакомого Никиту Сухорукова. Последний согласился, «желая улучшить свое финансовое положение любым противоправным способом». В задачу тройки фигурантов входило исполнение указаний Андрея Мартынова. Сообщники должны были приобрести необходимые средства для совершения терактов, снимать поджоги релейных шкафов на видео и отправлять ролики Андрею Мартынову для публикации в СМИ «с целью создания социальной напряженности», «внушения чувства страха».

Согласно обвинительному заключению, группа отличалась «сплоченностью» и «устойчивостью», ее деятельность была «рассчитана на длительное время» и направлена на «неограниченное количество преступлений террористического характера». Следствие установило, что в период с 1 июня по 29 августа 2023 года Арсений Климин получил от Андрея Мартынова указание совершить поджоги железнодорожных объектов: в частности, трех релейных шкафов, расположенных вблизи перегона Путевка—Лечебный, трех релейных шкафов на перегоне Путевка—Исток, одного релейного шкафа вблизи перегона Аппаратная—Березит, трех релейных шкафов на перегоне Шувакиш—Гипсовая.

Для совершения поджогов вечером 31 августа 2023 года Никита Сухоруков приехал на собственном Peugeot к объектам, где планировались теракты, сфотографировал их и отправил фото Арсению Климину, который переправил их Андрею Мартынову.

4 сентября 2023 года Никита Сухоруков взял в гараже молоток, газовый ключ, который был необходим для вскрытия релейных шкафов, а также спиртосодержащие жидкости, необходимые для поджогов. Однако преступный умысел до конца сообщники довести не смогли, так как были задержаны 5 сентября.

19 мая Центральный окружной военный суд приговорил Арсения Климина к восьми годам, его сообщников Данила Елисеева из Красноуфимска и Никиту Сухорукова из Екатеринбурга — к семи годам заключения с ограничением свободы на один год по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2. ст. 205 УК РФ (покушение на теракт организованной группой). Первые четыре года наказания фигуранты проведут в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима. Отметим, что во время прений гособвинение запрашивало для Арсения Климина четырнадцать с половиной лет, а для двух других фигурантов — по двенадцать с половиной лет заключения, что практически в два раза больше назначенных сроков.

В последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, если бы была возможность, он был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО».

Арсений Климин заявил, что действовал в интересах родины, и рассказал, что с друзьями создал команду, которая «сливала» (очевидно, правоохранителям) данные активистов, поддерживающих украинский режим, и «портила жизнь спецслужбам Украины».

По версии фигуранта, они участвовали в срыве благотворительных концертов для ВСУ и переводили средства в поддержку российской армии, а украинские Telegram-каналы «грозились добавить весь состав команды на сайт "Миротворец"». По словам Климина, он планировал внедриться в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и узнавать информацию о готовящихся терактах, обнаружить кураторов, тем самым предотвращая преступления. Для этого необходимо было «жечь шкафчики», и Климин согласился, решив, что «меняет меньшее на большее».

Никита Сухоруков в последнем слове сообщил, что «тянул время» и не планировал поджигать шкафы. По его словам, он добровольно отказался от совершения преступления и не имел умысла на правонарушение, никогда не придерживался идеологии насилия. Его подельник Данил Елисеев уверял, что хотел помочь другу заработать денег и не знал, что это дело «связано с Украиной».

Мария Шараева, Екатеринбург