Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10380 баллов. 2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8850. 3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7285. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4625. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4080. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) —- 3905. 8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860. 9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635. 10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440. 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290. 12 (12). Томми Пол — 3210. 13 (13). Бен Шелтон (оба — США) — 2980. 14 (14). Артюр Фис (Франция) — 2845. 15 (16). Фрэнсис Тиафо (США) — 2625. 16 (15). Григор Димитров (Болгария) — 2595. 17 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2540. 18 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2475. 19 (21). Якуб Меншик (Чехия) — 2272. 20 (19). Стефанос Циципас (Греция) — 2270… 24 (24). Карен Хачанов — 1910… 73 (77). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 816.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 683 очка. 2 (3). Кори Гауфф — 6863. 3 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 6243. 4 (5). Джасмин Паолини (Италия) — 5865. 5 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5838. 6 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986. 7 (6). Мэдисон Кис (США) — 4674. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368. 9 (9). Эмма Наварро (США) — 3831. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641. 11 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108. 12 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3048. 13 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2905. 14 (13). Каролина Мухова — 2854. 15 (16). Барбора Крейчикова (обе — Чехия) — 2664. 16 (17). Аманда Анисимова (США) — 2634. 17 (15). Дарья Касаткина (Австралия) — 2631. 18 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2226. 19 (21). Людмила Самсонова — 2150. 20 (20). Екатерина Александрова — 2048… 30 (28). Анна Калинская — 1619… 36 (34). Анастасия Потапова — 1469... 47 (50). Вероника Кудерметова — 1187… 51 (52). Анастасия Павлюченкова — 1113… 56 (57). Полина Кудерметова — 1017… 65 (67). Анна Блинкова — 912… 75 (85). Камилла Рахимова (все — Россия) — 854.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.