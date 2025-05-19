Владимир Путин проведет заседание совета фонда «Талант и успех» в Сириусе

Президент России Владимир Путин 20 мая посетит федеральную территорию «Сириус», где проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», осмотрит новую музыкальную школу и пообщается с ее воспитанниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня президент находится в Сочи, где занимается вопросами Сириуса. Это его инициатива, и он активно участвует в ее реализации. В качестве председателя попечительского совета фонда «Талант и успех» президент внимательно следит за развитием детского образовательного центра «Сириус».

В повестку заседания совета традиционно войдут отчет о проделанной работе и обсуждение перспектив развития центра. Господин Песков отметил, что «планы развития всегда у Сириуса обширные».

Во время визита одаренные юные музыканты исполнят для президента несколько номеров. Также главе государства продемонстрируют различные выставки, организованные в образовательном центре.

Мария Удовик