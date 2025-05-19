Минтруд: в Башкирии стало на 70 тысяч меньше бедных

За 2024 год число жителей Башкирии с доходами выше порога бедности уменьшилось на 70,5 тыс., сообщает пресс-служба министерства семьи, труда, и социальной защиты населения республики со ссылкой на предварительные данные Росстата.

«Снижение уровня бедности относительно 2023 года составило 1,7 процентных пункта — 7,8%. Годом ранее доход ниже прожиточного минимума имели 9,5% жителей республики»,— прокомментировала министр семьи региона Ленара Иванова.

По ее словам, благосостояние жителей Башкирии увеличилось из-за роста доходов населения. Один из эффективных механизмов преодоления бедности — адресная помощь на основании социального контракта, который реализуется в регионе с 2020 года.

«Ежегодно более 3,5 тыс. семей, заключая соцконтракт, получают помощь в виде ежемесячных или единовременных выплат и формируют новые источники доходов. В 2024 году заключено 3450 контрактов на общую сумму свыше 675 млн руб. Более 1 тыс. жителей республики, участвуя в этой программе, нашли новую работу, более 1,2 тыс. — открыли свое дело, свыше 800 семей разбили или расширили личные подворья, то есть с помощью государства предприняли конкретные шаги к увеличению благосостояния своих семей»,— отчиталась Ленара Иванова.

В этом году на поддержку предпринимательских инициатив жителей республики и другие направления адресной помощи направят более 718 млн руб. На эти деньги более 3,8 тыс. семей смогут заключить соцконтракт и улучшить материальное положение. В приоритетном порядке социальные контракты заключаются с многодетными семьями.

Также снизить бедность поможет внедряемый в 2026 году возврат семьям с детьми с невысокими доходами части уплаченного ими НДФЛ, добавила госпожа Иванова.

Майя Иванова