Ярославскую пенсионерку осудили за кражу 112 млн у Олега Митволя

Красноярский суд приговорил жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову к 5 годам колонии по делу о краже 112 млн руб. со счетов бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая стала участницей группы злоумышленников, созданной для похищения денег арестованного Митволя, в которой выступала «исполнителем». На нее были оформлены поддельные документы от имени Олега Митволя.

«Согласно фиктивным документам, Митволь уполномочил женщину быть его представителем в Первом Абу Даби Банке в г. Дубай. По доверенности она могла распоряжаться деньгами, хранившимися на его счетах, а также совершать сделки с его резиденцией на о. Пальма Джуймера в ОАЭ»,— сообщили в прокуратуре.

В 2023 году жительница Ярославской области отправилась в Дубай, где списала со счетов Митволя 112 млн руб. Потом жительница региона получила от Земельного комитета информацию о недвижимости Митволя для ее продажи и улетела в Москву, ожидая дальнейших инструкций.

«Обвиняемую задержали при попытке вернуться в Дубай для заключения сделки. Так правоохранители предотвратили хищение имущества на 245 млн руб.»,— поясняют в прокуратуре.

Сама Елена Магомедселимова вину не признала, поясняла, что сняла деньги по просьбе дочери Митволя. Суд по статьям о краже и приготовлении к мошенничеству приговорил жительницу Ярославской области к 5 годам колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела также являлся сын подсудимой, но предварительное следствие в отношении него было приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы. Личность организатора преступной группы осталась неустановленной, сообщает «Ъ-Сибирь».

Алла Чижова