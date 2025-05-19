Чем известен Никушор Дан

Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в городе Фэгэраш в центральной части Румынии. В 1992 году окончил математический факультет Бухарестского университета, в 1993-м получил степень магистра в Высшей школе Парижа, в 1998-м защитил докторскую диссертацию по математике в Университете Париж-Север XIII.

С 1998 по 2016 год работал в Институте математики при Румынской академии наук. В 2000–2005 годах — президент и основатель Молодежной ассоциации гражданского действия. С 2000 по 2006 год — исполнительный директор Бухарестской школы. В 2006 году создал ассоциацию «Спасем Бухарест», занимавшуюся городским планированием и защитой архитектурного наследия.

С 2015 по 2016 год был членом партии «Союз за спасение Бухареста», а в 2016–2017 годах возглавлял правоцентристский Союз за спасение Румынии, от которого был избран в парламент страны.

В 2020 году был избран мэром Бухареста, набрав 42,81% голосов, в 2024-м переизбран с результатом 47,94%. В мае 2025 года в первом туре президентских выборов Румынии занял второе место (20,99%), уступив лидеру правого Альянса за объединение румын Джордже Симиону (40,96%). Во втором туре одержал победу с результатом 53,62%.

Никушор Дан выступал за расширение взаимодействия с ЕС и НАТО, стратегическое партнерство с США. Высказывался в поддержку Украины за санкционное давление на Россию. Обещал увеличить расходы на оборону страны c 2,5% до 3,5% ВВП.

Профессор математики. Владеет английским и французским языками. Женат, двое детей.