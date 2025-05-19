Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о кемперах, которые выпускают отечественные и китайские производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Универсал НН Фото: Универсал НН

Не за горами лето, и многие наши соотечественники отправятся в короткое путешествие, а то и в целый отпуск на автомобиле. По данным экспертов Сбербанка и сервиса OneTwoTrip, россияне стали больше ездить по стране, но тратить при этом стараются меньше. Мы не экономим на еде и развлечениях, но на транспорте и жилье очень даже хотели бы. А личный или арендованный автомобиль может в наше время стать не только первым, но и вторым.

Автопроизводители, представленные на сегодняшнем нашем рынке, это понимают, но реагируют как-то вяло. Марка Jaecoo предложила покупателям кроссовера J5 специальный трап, по которому крупная собака может зайти в салон и усесться на заднее сиденье. Бренд Avatr адресовал владельцам автомобилей марки программу круглосуточной поддержки и помощи на дороге, что логично, потому что дальнее путешествие по нашей стране на электромобиле — такое себе удовольствие …

Но лучше всех к пляжному сезону подготовился УАЗ. Компания «Универсал НН», давний партнер Ульяновского автозавода, разработала автодом на базе модели «Профи». Как рассказали представители УАЗа, полноприводный автодом «Профи» пока существует только на рендерах. Такой пикап получит остекленную каркасно-панельную надстройку, в которой предполагается наличие дополнительных кресел и спальное место. Сейчас компания занимается проработкой деталей и оценкой рыночных перспектив для возможного мелкосерийного производства машины.

Надо сказать, что для ульяновцев этот опыт далеко не первый. В мае 2020-го ковидного года УАЗ представил кемпер на базе знаменитой «Буханки». И это был не рендер, а продававшийся за 500 тыс. руб. набор деталей. С помощью них при наличии желания, сноровки и способности читать чертежи, можно было этот кемпер самому построить как из новой «Буханки», так и из бывшего в употреблении автомобиля: две кровати, одна из которых двуспальная, платяной шкаф, стол, полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и баком для воды и даже холодильником

Дмитрий Гронский