Бастрыкин: 621 мирный житель погиб на территории России с начала СВО

С начала специальной военной операции в результате обстрелов на территории России погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей, сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Бастрыкина, наибольшее число атак зафиксировано в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

«Следственным комитетом возбуждено более 3 тыс. уголовных дел»,— сказал глава ведомства.

По сведениям СКР, еще не менее 3 217 лиц, в том числе 249 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.