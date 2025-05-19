Бастрыкин: 621 мирный житель погиб на территории России с начала СВО
С начала специальной военной операции в результате обстрелов на территории России погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей, сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам господина Бастрыкина, наибольшее число атак зафиксировано в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
«Следственным комитетом возбуждено более 3 тыс. уголовных дел»,— сказал глава ведомства.
По сведениям СКР, еще не менее 3 217 лиц, в том числе 249 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.