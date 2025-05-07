Ижевск занял 1-е место в РФ по доходности от сдачи «однушки» за последний год

Ижевск занял 1-е место среди крупных городов РФ по доходности от сдачи однокомнатной квартиры за последний год, достигнув показателя 9,7% в сентябре, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». К маю величина снизилась до 6,7% при арендной ставке 22,6 тыс. руб. и стоимости такого жилья в 4,1 млн руб. Тем не менее, майский показатель на 0,4 п.п. выше, чем в среднем по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В новых условиях покупка квартиры уже не воспринимается как инструмент приумножения средств. Сейчас инвесторы-рантье, которые сдают свои квартиры в долгосрочную аренду в крупных городах РФ, могут рассчитывать в среднем на доходность в 6,3%, в то время как ставки по банковским вкладам на срок 1-3 года достигают 20%»,— сказала эксперт портала Елена Бобровская.

Она считает, что при снижении ключевой ставки (с октября она держится на уровне 21%) часть вкладчиков вернутся рынок недвижимости не с целью «заработать», а чтобы сохранить сбережения в «надежном» и предсказуемом активе.

Напомним, средняя арендная ставка на комнату в Ижевске за год увеличилась на 26%, до 10,5 тыс. руб. в мае. Темп прироста на 4,1 п.п. превышает усредненный показатель 70 городов РФ. При этом цена съема комнаты в Ижевске оказалась на 1,8 тыс. руб. меньше, чем по стране.