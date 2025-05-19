Взрыв на заводе в Салавате произошел при попытке вскрыть дверь в цех

Взрыв на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате произошел при попытке вскрыть запертую изнутри дверь, сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Башкирии.

«В извещении о несчастном случае, поступившем в инспекцию, работодатель пояснил, что в то утро сотрудники, приехавшие на смену, не могли достучаться в цех — дверь была закрыта изнутри»,— говорится в сообщении приступившего к расследованию инцидента ведомства.

Когда дверь начали вскрывать, произошел взрыв. Работников отбросило ударной волной.

Отмечается, что в момент взрыва в цехе был один сотрудник — он погиб, спасатели нашли его тело под обрушившимися конструкциями здания. Еще трое мужчин были госпитализированы с тяжелыми травмами, двое из них позднее скончались в стационарах.

Сегодня в Республиканский ожоговый центр перевели 48-летнего пострадавшего, который, по предварительной информации Гострудинспекции, в день инцидента приходил устраиваться на предприятие.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв и последовавший за ним пожар на заводе произошел 16 мая утром. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

Наталья Балыкова