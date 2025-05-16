Увеличилось число пострадавших при взрыве на парафиновом заводе в Башкирии

Число пострадавших при взрыве на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате увеличилось до четырех, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Трое мужчин в возрасте 51, 49 и 44 года находятся в реанимации, еще у одного мужчины 65 лет ушибы таза и переломы.

Спасатели и пожарные продолжают разбирать обрушившиеся конструкции, под которыми предположительно остается еще один пострадавший. Для поисков задействованы беспилотные летательные аппараты, привлечены кинологи с собаками.

На месте происшествия работает первый заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв и последовавший за ним пожар на заводе произошел сегодня утром. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова