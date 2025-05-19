Четыре жителя Башкирии получили от двух до 10 лет колонии за вымогательство

Стерлитамакский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, признав их в зависимости от роли и степени участия в преступлении виновными в разбое, вымогательстве и краже. Одному из подсудимых назначено десять лет строгого режима, остальные получили от двух до 2,5 года условно с испытательным сроком на тот же срок, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как установил суд, в январе 2022 года один из подсудимых напал на директора коммерческой организации, пытаясь похитить его Lexus LX 450 D стоимостью более 9 млн. руб. В последующем осужденные вымогали у потерпевшего автомобиль, а также требовали переоформить принадлежащие ему 50% доли в коммерческой организации.

В марте 2022 года они залезли в офис предпринимателя через окно и похитили устройства для майнинга криптовалют стоимостью 1,2 млн руб.

Майя Иванова