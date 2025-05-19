Чем известен Юрий Григорович

На 99-м году жизни умер хореограф, автор оригинальных постановок и редакций классических балетов, бывший главный балетмейстер Мариинского и Большого театра Юрий Григорович. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Григорович в 1973 году

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ Юрий Григорович в 1973 году

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Григорович Юрий Николаевич родился 2 января 1927 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1937-м поступил в Ленинградское хореографическое училище (ЛХУ) и вскоре начал выступать на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр) в детских сценах балета «Щелкунчик».

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, был эвакуирован в Кострому, а затем — в Молотов (ныне — Пермь). В 1942-м на сцене Молотовского театра оперы и балета принял участие в премьерной постановке балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» в постановке Ленинградского театра оперы и балета. В1944-м вернулся в Ленинград и продолжил учебу. В 1946-м окончил ЛХУ по классу педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева, был принят в балетную труппу Мариинского театра, где работал до 1961 года.

В 1947 году дебютировал в качестве постановщика-балетмейстера в детской балетной студии Ленинградского дворца культуры им. М. Горького с постановкой «Аистенок» на музыку Дмитрия Клебанова. В 1953–1959 годах поставил хореографию для опер «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Мать» Тихона Хренникова, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева и других на сцене Мариинского театра. В 1961 году стал его балетмейстером.

В 1965 году получил диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского в Москве (ныне — ГИТИС).

В 1964–1995 годах был балетмейстером Государственного академического Большого театра (с 1988 года — художественным руководителем балетной труппы), где поставил около 15 оригинальных спектаклей и редакций классических балетов, среди которых «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана.

В 1973–1988 годах был профессором балетмейстерского отделения Ленинградской государственной консерватории.

В 1980-м участвовал в постановке церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве. В 1985 году создал художественно-спортивные программы для XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В 1990–1995 годах параллельно с работой в ГАБТ руководил созданной им труппой «Большой театр — студия Юрия Григоровича», которая гастролировала по всей России и за границей.

С 1996 года работал художественным руководителем Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

В феврале 2001 года возобновил сотрудничество с Большим театром, где с марта 2008 года был штатным хореографом балетной труппы.

Редактор энциклопедии «Балет» (1981), автор текста книги-альбома «Большой балет» (1981, совместно с Виктором Вансловым). Народный артист СССР (1973) и Герой Социалистического Труда (1986), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени (2011, 2007, 2002). Удостоен почетного приза Парижской академии танца (Франция, 1972), театральной премии «Золотая маска» (2003, специальный приз «За честь и достоинство»), Общественной премии Юрия Любимова (2017).

В 2006 году стал президентом Международной федерации балетных конкурсов и организовал Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

Был женат на народной артистке СССР балерине Наталии Бессмертновой (1941–2008).