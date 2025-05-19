Зарплата водителей перевозчика НПАТ выросла за первый квартал на 42%

Фактическая зарплата водителей АО «Нижегородпассажиравтотранс» в первом квартале 2025 года выросла на 42% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Такую информацию региональное правительство направило к майскому заседанию комитета заксобрания по транспорту, она имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным правительства, средняя зарплата у водителей автобусов в первом квартале составила обещанные 120,2 тыс. руб., что позволило приостановить отток водительских кадров.

При этом дефицит кадров сократился лишь на 11 единиц, с начала 2025 года по середину мая принято 44 водителя, но 33 уволились. На те же 11 единиц предприятие увеличило среднее выпускаемое число автобусов в день, до 342.

Всего в НПАТ сейчас не хватает 647 водителей, что составляет 45% от их штатной численности.

В правительстве рассчитывают, что работа НПАТ в рамках брутто-контрактов и далее позволит обеспечить конкурентный уровень зарплаты большему количеству водителей.

Как писал «Ъ-Приволжье», с АО «Нижегородпассажиравтотранс» в 2025 году заключено 27 брутто-контрактов на сумму 8,25 млрд руб. для работы по 60 маршрутам.

Галина Шамберина