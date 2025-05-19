Нижегородские власти заключили с НПАТ брутто-контракты на 8,25 млрд рублей

Работу перевозчика АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) в течение первого квартала 2025 года перевели на брутто-контракты. Всего заключено 27 контрактов на сумму 8,25 млрд руб. для работы по 60 маршрутам, говорится в информации правительства области, направленной депутатам заксобрания и имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

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Срок исполнения всех контрактов — 31 декабря 2025 года, заказчиком выступает госучреждение «Центр развития транспортных систем».

Сообщается также, что средний фактический выпуск автобусов на линию вырос в первом квартале 2025 года на 11 единиц по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, всего в среднем сейчас у НПАТ выходит 342 автобуса

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области в апреле 2025 года продало 30% НПАТ компании «РТ-Лайн – Общественный транспорт» (входит в холдинг «Ресурс групп»).

На финансирование брутто-контрактов с перевозчиками, в том числе частными, в областном бюджете 2025 года запланировано почти 11 млрд руб.

Галина Шамберина