Общественный транспорт не доезжает до общества

Нехватка водителей не позволяет нормально организовать график работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в вечернее и ночное время без ущерба пассажирским перевозкам в часы пик и дневное время. Областной минтранс обещает постепенно решить эту проблему, увеличивая зарплаты водителям с 2025 года. По расчетам министерства, при выполнении плана водители смогут зарабатывать до 120 тыс. руб. в месяц и на такие зарплаты в Нижегородскую область захотят переехать специалисты из соседних регионов. У соседей по ПФО вопрос нехватки водителей тоже стоит остро: с общественного транспорта они уезжают на вахты в северные регионы, уходят в грузоперевозки или вербуются на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автотранспортные предприятия Нижнего Новгорода не будут вводить ночные рейсы по Нижнему Новгороду, чтобы не допустить срывов движения в утренние часы пик и в дневное время. Об этом представители областного Центра развития транспортных систем (ЦРТС) сообщили в ответ на вопросы нижегородцев, почему после 20.00 в областном центре сложно уехать куда-то на общественном транспорте. В ЦРТС отметили, что большинство муниципальных маршрутов на территории города заканчивают свою работу после 22.00, а отсутствие в расписании ночных маршрутов в первую очередь связано с дефицитом водителей.

Их нехватка в городских автопарках «Нижегородпассажиравтотранса» оценивалась в 350 человек.

«Острая нехватка водительских кадров — проблема не только АО “Нижегородпассажиравтотранс”, но и других перевозчиков», — сообщили в ЦРТС, напомнив, что эту проблему в масштабах всей страны еще в августе 2023 года обсуждал Госсовет РФ.

По данным ЦРТС, в Нижнем Новгороде из-за дефицита водителей, с учетом особенностей их режима труда и отдыха, установленных законодательством, не для всех автобусов предусмотрен двухсменный режим работы. Из-за этого в вечернее время происходит недовыпуск автобусов на линию.

Сейчас власти принимают активные меры по привлечению в Нижегородскую область водителей общественного транспорта. С увеличением их численности должно вырасти и количество рейсов автобусов и электробусов на городских маршрутах.

На недавно прошедшем заседании комитета по транспорту в заксобрании Нижегородской области заместитель министра Денис Рябинин рассказал, что с 2025 года работу «Нижегородпассажиравтотранса» и «Нижегородэлектротранса» планируется перевести на брутто-контракты: пассажирские перевозки предприятиям будут оплачиваться по километражу. На финансирование брутто-контрактов с перевозчиками в областном бюджете запланировано почти 11 млрд руб. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат водителям. Сейчас они доходят до 88–89 тыс. руб. в месяц. По расчетам минтранса, после перехода на брутто-контракты водители смогут зарабатывать до 120 тыс. руб. в месяц. Окончательная сумма будет зависеть от выполнения плана и объемов сверхурочной работы, отказаться от которой пока нельзя из-за дефицита кадров.

В областном минтрансе рассчитывают, что на повышенные зарплаты будут возвращаться те водители, которые ушли из общественного пассажирского транспорта в грузовые перевозки.

Кроме того, предполагается привлекать специалистов из других регионов, где сейчас зарплаты в коллективах автотранспортных предприятий ниже, чем в Нижнем Новгороде. Сейчас эта разница не позволяет иногородним работникам комфортно перебраться на работу в Нижегородскою область. Повышение зарплат с 2025 года позволит сделать более привлекательное предложение, уверены чиновники, обещая водителям из других регионов предоставить служебное жилье, полисы дополнительного медицинского страхования и дать возможность бесплатно получить высшее образование. Последний бонус будет касаться как самого водителя, так и его детей.

Одновременно с планами по привлечению в Нижний Новгород водителей из других регионов власти пытаются противостоять оттоку кадров в Москву. По словам областного министра транспорта Павла Саватеева, раз в неделю его сотрудники выезжают на конечные остановки общественного транспорта и отлавливают там вербовщиков с плакатами, приглашающими водителей на работу в столицу. «Мы с ними проводим профилактические беседы и просим больше так не делать. Но эта ситуация повторяется», — уточнил министр.

В администрациях соседних регионов не стали с этической точки зрения оценивать идею нижегородских коллег с хедхантингом водителей. В минтрансе Кировской области кадровую проблему назвали «острой», в транспортных предприятиях дефицит составляет до 40% штатной численности.

«В основном отток водителей связан с переходом на работу на грузовой транспорт в федеральные сетевые торговые компании, вахтовым способом в северные регионы России и заключением контрактов на участие в СВО. Сейчас средняя зарплата водителей городских автобусов в Кировской области составляет от 80 тыс. руб. В 2024 году она выросла на 35–40%», — сообщили в Кирове. В Республике Марий Эл добавили, что средняя зарплата у водителей троллейбусов составила 61,7 тыс. руб., водителей автобусов — 75,6 тыс. руб. Для привлечения работников республиканские власти размещают на различных площадках объявления о вакансиях, запускают акции «Приведи друга» и также обещают жилье иногородним соискателям.

Андрей Репин