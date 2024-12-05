Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Общественный транспорт не доезжает до общества

Нижегородский минтранс намерен заманить водителей из других регионов

Нехватка водителей не позволяет нормально организовать график работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в вечернее и ночное время без ущерба пассажирским перевозкам в часы пик и дневное время. Областной минтранс обещает постепенно решить эту проблему, увеличивая зарплаты водителям с 2025 года. По расчетам министерства, при выполнении плана водители смогут зарабатывать до 120 тыс. руб. в месяц и на такие зарплаты в Нижегородскую область захотят переехать специалисты из соседних регионов. У соседей по ПФО вопрос нехватки водителей тоже стоит остро: с общественного транспорта они уезжают на вахты в северные регионы, уходят в грузоперевозки или вербуются на СВО.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автотранспортные предприятия Нижнего Новгорода не будут вводить ночные рейсы по Нижнему Новгороду, чтобы не допустить срывов движения в утренние часы пик и в дневное время. Об этом представители областного Центра развития транспортных систем (ЦРТС) сообщили в ответ на вопросы нижегородцев, почему после 20.00 в областном центре сложно уехать куда-то на общественном транспорте. В ЦРТС отметили, что большинство муниципальных маршрутов на территории города заканчивают свою работу после 22.00, а отсутствие в расписании ночных маршрутов в первую очередь связано с дефицитом водителей.

Их нехватка в городских автопарках «Нижегородпассажиравтотранса» оценивалась в 350 человек.

«Острая нехватка водительских кадров — проблема не только АО “Нижегородпассажиравтотранс”, но и других перевозчиков», — сообщили в ЦРТС, напомнив, что эту проблему в масштабах всей страны еще в августе 2023 года обсуждал Госсовет РФ.

По данным ЦРТС, в Нижнем Новгороде из-за дефицита водителей, с учетом особенностей их режима труда и отдыха, установленных законодательством, не для всех автобусов предусмотрен двухсменный режим работы. Из-за этого в вечернее время происходит недовыпуск автобусов на линию.

Сейчас власти принимают активные меры по привлечению в Нижегородскую область водителей общественного транспорта. С увеличением их численности должно вырасти и количество рейсов автобусов и электробусов на городских маршрутах.

На недавно прошедшем заседании комитета по транспорту в заксобрании Нижегородской области заместитель министра Денис Рябинин рассказал, что с 2025 года работу «Нижегородпассажиравтотранса» и «Нижегородэлектротранса» планируется перевести на брутто-контракты: пассажирские перевозки предприятиям будут оплачиваться по километражу. На финансирование брутто-контрактов с перевозчиками в областном бюджете запланировано почти 11 млрд руб. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат водителям. Сейчас они доходят до 88–89 тыс. руб. в месяц. По расчетам минтранса, после перехода на брутто-контракты водители смогут зарабатывать до 120 тыс. руб. в месяц. Окончательная сумма будет зависеть от выполнения плана и объемов сверхурочной работы, отказаться от которой пока нельзя из-за дефицита кадров.

В областном минтрансе рассчитывают, что на повышенные зарплаты будут возвращаться те водители, которые ушли из общественного пассажирского транспорта в грузовые перевозки.

Кроме того, предполагается привлекать специалистов из других регионов, где сейчас зарплаты в коллективах автотранспортных предприятий ниже, чем в Нижнем Новгороде. Сейчас эта разница не позволяет иногородним работникам комфортно перебраться на работу в Нижегородскою область. Повышение зарплат с 2025 года позволит сделать более привлекательное предложение, уверены чиновники, обещая водителям из других регионов предоставить служебное жилье, полисы дополнительного медицинского страхования и дать возможность бесплатно получить высшее образование. Последний бонус будет касаться как самого водителя, так и его детей.

Одновременно с планами по привлечению в Нижний Новгород водителей из других регионов власти пытаются противостоять оттоку кадров в Москву. По словам областного министра транспорта Павла Саватеева, раз в неделю его сотрудники выезжают на конечные остановки общественного транспорта и отлавливают там вербовщиков с плакатами, приглашающими водителей на работу в столицу. «Мы с ними проводим профилактические беседы и просим больше так не делать. Но эта ситуация повторяется», — уточнил министр.

В администрациях соседних регионов не стали с этической точки зрения оценивать идею нижегородских коллег с хедхантингом водителей. В минтрансе Кировской области кадровую проблему назвали «острой», в транспортных предприятиях дефицит составляет до 40% штатной численности.

«В основном отток водителей связан с переходом на работу на грузовой транспорт в федеральные сетевые торговые компании, вахтовым способом в северные регионы России и заключением контрактов на участие в СВО. Сейчас средняя зарплата водителей городских автобусов в Кировской области составляет от 80 тыс. руб. В 2024 году она выросла на 35–40%», — сообщили в Кирове. В Республике Марий Эл добавили, что средняя зарплата у водителей троллейбусов составила 61,7 тыс. руб., водителей автобусов — 75,6 тыс. руб. Для привлечения работников республиканские власти размещают на различных площадках объявления о вакансиях, запускают акции «Приведи друга» и также обещают жилье иногородним соискателям.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...