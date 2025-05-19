Экспорт зерна через порты Ростовской области снизился на 15%

В Ростовской области экспорт зерна через морские порты снизился на 15%. По итогам апреля 2025 года этот показатель составил 520 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, сообщило территориальное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в 2024 году из Ростовской области экспортировали более 600 тыс. тонн зерна. В январе—феврале из донских портов за границу отправили около 725 тыс. тонн зерна, а за аналогичный период прошлого года — более 1,1 млн тонн.

Этой весной ключевыми покупателями продукции из Ростовской области стали Турция, Ливан, Албания и Марокко.

Мария Хоперская