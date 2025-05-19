Среднюю зарплату в России оценили выше 91 тыс. рублей

Средняя зарплата в России выросла на 15,5% и впервые превысила 91 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбераналитики» и «Работы.ру». Согласно исследованию, быстрее всего растут зарплаты у специалистов до 24 лет. Аналитики ожидают, что по итогам года показатель может достичь 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Медианная зарплата за первые три месяца 2025 года выросла на 1,7 п. п. быстрее средней, до 66,7 тыс. руб. В 13 регионах России доходы населения увеличились более чем на 19%. Максимальный прирост зарплаты отмечен в Удмуртии (на 21,7% в годовом выражении), Тульской и Свердловской областях (на 20,1% и 20% соответственно). Заработок молодых специалистов вырос на 16,7%, в среднем до 72,5 тыс. руб. Самая высокая средняя зарплата — у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тыс. руб.) и 25–34 лет (98,7 тыс. руб.).

По уровню заработка лидирует обрабатывающая промышленность, где зарплата выросла на 18,4%, до 95,6 тыс. руб. На втором месте по приросту — IT-сфера (рост на 18%, 147,3 тыс. руб.), транспорт и логистика, а также строительство (прирост на 17%, до 107 и 109,5 тыс. руб. соответственно).

Как уточняет «Работа.ру», среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале составило 97,5 тыс. руб., показатель вырос на 13%. Лидер по приросту — сфера финансов и страхования (на 19%). В производстве и промышленности зарплатные предложения выросли на 18,8%, в IT-отрасли — на 18,6%, в сфере услуг — на 17,7%.

Лидером по размеру зарплатных предложений остается отрасль строительства и недвижимости, где доход в среднем составляет 137,3 тыс. руб. в месяц. Также в топ-3 — сфера транспорта и логистики (125,9 тыс. руб.), производство и промышленность (более 107,4 тыс. руб.).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Дефицит кадров вернулся на локальный пик».