WSJ рассказала о десятках похищений владельцев криптовалютных фирм по всему миру

Во Франции за последние месяцы произошло не менее пяти похищений людей, связанных с криптовалютой, а за последний год по всему миру зафиксированы десятки таких случаев, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Из-за опасений за свою жизнь члены криптосообщества делают приватными профили в соцсетях и пытаются удалить из публичного доступа адреса своих семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Последний инцидент, описанный изданием, произошел в Париже на прошлой неделе. Трое мужчин в черных масках попытались похитить дочь главы криптовалютной биржи Paymium и ее ребенка. Им помогли спастись ее муж и соседи, при этом супруг женщины был ранен.

Несколько раз преступникам удавалось осуществить задуманное. К примеру, в январе во Франции был похищен соучредитель Ledger Дэвид Баллан. За него потребовали выкуп в €10 млн, мужчине отрезали палец. Ledger перечислила преступникам €3 млн, но вернула почти всю сумму, потому что криптовалюту удалось заморозить. В мае отец другого криптопредпринимателя с Мальты был похищен, когда выгуливал собаку в Париже, ему тоже отрубили палец. В рамках расследования арестованы несколько человек в возрасте от 18 до 26 лет.

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что криптобиржу Binance атаковали хакеры. По данным агентства, преступники предлагали взятку сотрудникам криптобиржи, чтобы заполучить личные данные. Утверждалось, что также была атакована платформа для обмена цифровых валют Kraken.