Bloomberg: криптобиржу Binance атаковали хакеры

Bloomberg: криптобиржу Binance атаковали хакерыКриптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, преступники также предлагали взятку сотрудникам криптобиржи, чтобы получить данные.

Bloomberg уточняет, что хакерской атаке также подверглась платформа для обмена цифровых валют Kraken. Обе платформы смогли отразить атаки и не потеряли данные клиенты, сказали источники.

Ранее аналогичной атаке подверглась компания Coinbase. Reuters писало, что размер нанесенного ущерба может составить от $180 млн до $400 млн.