Эмоциям назначают цену

Удержание сотрудников на российском рынке труда может стать более эффективным, если компании инвестируют в создание на работе положительной атмосферы. Сейчас почти треть работников связывают свою занятость с негативными эмоциями: 10% устали от токсичности, 9% испытывают раздражение, 8% — неуверенность и тревогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandr Davydov / Alamy Фото: Aleksandr Davydov / Alamy

Российские работодатели могли бы снизить текучку сотрудников за счет более эффективной работы с их эмоциями. Такой вывод можно сделать из результатов опроса платформы Calltouch.

Так, подавляющее большинство опрошенных людей эмоционально вовлечены в работу и свой коллектив. Так, 40% высказывают коллегам слова поддержки, а при необходимости помогают решать рабочие задачи. Практически каждый третий (28%) участвует в адаптации новых сотрудников. Многие открыто проявляют свои эмоции: треть сотрудников (30%) делится с коллегами положительными чувствами, а 23% бурно реагируют, если что-то идет не по плану. Каждый четвертый делится переживаниями только с коллегами-друзьями.

Как следует из ответов респондентов, у каждого пятого российского сотрудника (22%) комфортные и дружеские отношения с коллективом. Чуть меньше (21%) чувствуют себя спокойно и доверяют коллегам. Каждый десятый (11%) ощущает поддержку. Еще 19% не испытывают по отношению к работе в коллективе никаких чувств. Почти у трети опрошенных есть негативные эмоции: 10% устали от токсичности, 9% испытывают раздражение, 8% — неуверенность и тревогу.

В идеальном коллективе должно быть нестрашно ошибиться, а отношения с коллегами должны строиться на доверии — так считают 36% опрошенных. Также среди важных составляющих — индивидуальный подход руководства к каждому человеку (28%) и готовность выслушать (26%). Не хотят терпеть эмоциональные срывы начальника 27% респондентов. Поддержка и внимание к новичкам имеют значение для 13%. А 15% мечтают о возможности просто поболтать с коллегами.

Опрошенные говорят, что поддержка облегчает работу (38%), помогает эффективно решать сложные задачи (24%). Каждому пятому — бороться со стрессом. Чуть меньше работающих людей (18%) уверены, что нужно поддерживать новичков, помогать им быстрее адаптироваться в коллективе. По мнению 9% респондентов, взаимная поддержка удерживает людей в компании. Однако 22% не нуждаются в понимании и поддержке на работе.

Отметим, что в текущих условиях такое эмоциональное состояние работников может создавать спрос на корпоративные программы поддержки психического здоровья. Напомним, сейчас на российском рынке есть нехватка сотрудников: по итогам 2024 года уровень безработицы в стране опустился до 2,5%, что является историческим минимумом. При этом до трети сотрудников поменяли место своей работы — так они реагируют на переизбыток вакансий, который сейчас сложился в стране. Это вынуждает компании активнее инвестировать в благополучие сотрудников, в том числе и эмоциональное.

«Мы действительно видим устойчивый рост интереса к программам благополучия со стороны работодателей — и не только со стороны крупных корпораций, но и от компаний средней и малой численности из совершенно разных отраслей. Количество входящих запросов и тендеров на программы поддержки сотрудников и wellbeing-решения заметно выросло за последний год. Я бы оценила этот рост сейчас на 25–30% по сравнению с прошлым годом. При этом меняется и характер спроса: если раньше компании искали сначала программы психологической поддержки, затем общие программы благополучия, то сегодня запрос стал куда более точечным. Растет интерес к темам психологической устойчивости, психологической безопасности, профилактики выгорания, поддержке руководителей»,— говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.

Как отмечает Дарья Федорова, wellbeing больше не воспринимается как способ «развлечь и удивить», как это было несколько лет назад — сейчас это про «поддержать, услышать, помочь адаптироваться». Это эволюция корпоративной культуры, в которой эмоциональное состояние сотрудника перестает быть его личным делом.

По ее словам, есть несколько ключевых факторов, влияющих на рост интереса к таким программам. Во-первых, это поколенческий сдвиг. Сотрудники поколения зумеров приходят с новыми ожиданиями: они ждут не только стабильности, но и психологического комфорта, открытости, безопасности. Во-вторых, это выгорание руководителей. Последние годы принесли управленцам беспрецедентный уровень стресса. По данным различных исследований, 50% руководителей по всему миру испытывают признаки выгорания. В-третьих, запрос на предсказуемость и устойчивость. В условиях внешней неопределенности компании все чаще видят в wellbeing не бонус, а инструмент сохранения эффективности и снижения текучести.

«Мы также фиксируем рост интереса со стороны корпоративных клиентов к программам психологической поддержки — спрос вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — усиливающийся кадровый дефицит. Компании все чаще смотрят на благополучие сотрудников как на стратегический ресурс: важно не только привлечь, но и сохранить людей. При этом меняется и сам запрос внутри команд. Сотрудники все чаще воспринимают психологическую поддержку не как бонус, а как важное условие для комфортной работы — и это подтверждают данные. По результатам совместного исследования hh.ru и нашего сервиса 60% россиян считают, что корпоративный доступ к психологу напрямую влияет на продуктивность, а почти половина опрошенных хотели бы, чтобы компания предоставляла такую возможность»,— говорит CEO сервиса «Ясно» Анна Никулина.

Анастасия Иванова