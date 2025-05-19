В Краснодаре с начала года сократилось количество алкомаркетов

В Краснодаре зафиксировано снижение числа алкомаркетов на фоне общего роста за последние два года. Согласно исследованию «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», с января по май 2025 года количество точек, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, сократилось на 30 и составляет 1803 единицы. При этом по сравнению с маем 2024 года рынок демонстрирует рост — на 8,8%, или 146 объектов. За двухлетний период прирост составил 108%, что в абсолютных значениях эквивалентно 935 новым магазинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, прирост предложений не обусловлен целевым открытием алкомаркетов: инвесторы не ориентируются исключительно на этот формат, предпочитая универсальные торговые помещения, подходящие для любых сетевых операторов. Алкомаркет, по его словам, рассматривается скорее как один из возможных вариантов арендатора.

При этом, отмечает эксперт, присутствие подобных арендаторов связано с рядом эксплуатационных рисков — от жалоб жильцов и ночного трафика до регулярных вызовов полиции. Это особенно чувствительно для помещений, расположенных в жилых массивах, где важны комфорт и репутация объекта. При смене арендатора алкомаркет может быть легко заменен продуктовым ритейлером, без потери доходности для собственника, однако уровень потенциальных конфликтов при этом снижается.

Вячеслав Рыжков