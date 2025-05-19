В Уфе для подготовки к «Китап-байраму» до 10 июня частично закрыли улицу Пушкина

В Уфе на время подготовки к ярмаркам «Китап-байрам» и «Айда играть» до 10 июня закрыли участок улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина. Схема движения общественного транспорта изменится: объезд будет организован по улицам Заки Валиди и Октябрьской революции, сообщили в пресс-службе минтранса Башкирии.

Оба мероприятия пройдут на Советской площади. III Международная книжная ярмарки «Китап-байрам» состоится с 30 мая по 1 июня, II Всероссийский фестивале игрушек и игр «Айда играть» — с 5 по 8 июня.

Венера Хисамова