Промышленность пошла в рост

Металлургия и машиностроение вошли в топ-5 отраслей по темпам роста зарплат в России по итогам 2024 года. Это, в свою очередь, создало дополнительный спрос на представителей «синих воротничков» и вынудило компании из этих отраслей увеличить фонд оплаты труда в целом на 30–40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» подсчитало, как в 2024 году в РФ изменился фонд оплаты труда (ФОТ). Как объясняют авторы доклада, оценка его объемов и динамики проводилась на основе статистики Федеральной налоговой службы России (ФНС) за 2018–2024 годы. Источником данных стали отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ по основным видам экономической деятельности (формы налоговой отчетности 1-НОМ). На основе данных по сборам налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и федеральный бюджеты была проведена оценка доходов, облагаемых по ставке 13% и 15%, после чего рассчитан совокупный доход граждан. Несмотря на то что в состав доходов, облагаемых НДФЛ, также входят доходы, отличные от заработной платы и премиальных выплат, их влияние оценивается как незначительное, так как свыше 85% доходов, облагаемых НДФЛ, приходится на зарплату, премиальные и отпускные выплаты. Абсолютный объем иных доходов, облагаемых НДФЛ, достаточно стабилен.

Так, по итогам 2024 года зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных ФНС, вырос на 22% и достиг 64 трлн руб. На первом месте по приросту зарплатного фонда оказался сегмент легкового такси (на 82%), на втором — производство стального проката (на 38%), на третьем — гостиничный бизнес и общественное питание (на 35%). Помимо проката стали, в первую десятку отраслей по приросту зарплат также вошли: производство машин (на 31%) и производство чугуна и стали (29%). Регио­нальный разрез динамики зарплат повторяет отраслевой. Среди лидеров — промышленные регионы, в то время как столичная агломерация и Санкт-Петербург показали гораздо более скромные результаты. Отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами. Такие данные согласуются с данными Росстата — по итогам года ведомство зафиксировало рост промышленного производства на 4,6%. При этом его максимальные значения наблюдались в отраслях с большей долей ОПК и государственного потребления.

Увеличение затрат на персонал в этих секторах экономики происходило на фоне роста выпуска продукции и повлекло за собой переток кадров из смежных отраслей, который обострил дефицит рабочей силы на российском рынке труда. В условиях усилившейся конкуренции за сотрудников компании и в других секторах были вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь или удержать ценных специалистов, а также платить сверхурочные за возросший объем производства.

Определенную роль в динамике зарплат сыграло ослабление рубля. Сокращение долларового эквивалента рублевых зарплат снизило привлекательность российского рынка труда для рабочих из стран Средней Азии, экономики которых в значительно большей степени долларизированы по сравнению с РФ. В результате рынки труда в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке стали более привлекательными по сравнению с российским, что создало дефицит кадров в ряде отраслей отечественной экономики.

К более фундаментальным факторам роста зарплат следует отнести влияние возрастной структуры трудоспособного населения России. Долгосрочное негативное влияние на рынок труда оказывает демографическая яма 1990-х годов. В настоящий момент в активную трудовую фазу вступает самое малочисленное поколение, родившееся в 1990-е годы и начале нулевых, что усиливает дефицит рабочей силы и конкуренцию работодателей за сотрудников в долгосрочной перспективе.

Отметим, что значительный прирост зарплат, который был зафиксирован в 2024 году, позволил правительству сохранить динамику снижения уровня бедности в РФ. Этот показатель по итогам прошлого года, напомним, снизился до 7,2%, обновив исторический минимум, сообщил Росстат. По оценке Статслужбы, к бедным в прошлом году можно было отнести 10,5 млн человек — на 1,7 млн человек меньше, чем в 2023-м.

Впрочем, на горизонте этого года аналогичная динамика зарплат может не сложиться. Повторение бурного роста ФОТ в 2025 году, аналогичного итогам 2024 года, будет зависеть от того, в какой мере факторы, способствовавшие росту зарплат, сохранят влияние на рынок труда, отмечают авторы исследования. Снижение спроса на продукцию некоторых отраслей промышленности может ослабить востребованность кадров, а укрепление рубля — сделать российский рынок более привлекательным для иностранных рабочих.

«Численность вакансий на специализированных сайтах и в государственных службах занятости перестала увеличиваться уже несколько месяцев, соответственно, остановится и зарплатная гонка. В этом случае вклад доходов от труда в сокращение уровня бедности может снизиться»,— в свою очередь, отмечает ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.

Немаловажную роль в поддержании роста зарплат играет структура ФОТ. В случае, когда дополнительные доходы относились к премиальным выплатам, зависящим от объема выполненных работ или сверхурочных часов, снижение ФОТ может произойти автоматически по мере сокращения или замедления роста производства.

Елена Иванова