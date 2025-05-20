Круговорот работников в природе

На российском рынке труда растет число межотраслевых переходов: за последние два года, по данным опроса UTEAM, почти две трети россиян (63%) сменили не только работодателя, но и сферу своей деятельности. Основная причина для этого — желание соискателей получать более высокую зарплату (57%). Также важную роль играют неудовлетворенность текущими условиями труда (37%) и перспективы карьерного роста (26%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почти две трети россиян (63%) за последние два года сменили не только работодателя, но и отрасль. Это следует из опроса кадровой компании UTEAM — он был организован в декабре 2024 года, участие в нем приняли 2 тыс. трудоустроенных россиян. 37% трудоустроенных россиян из тех, кто менял место работы в последние два года, перешли в другую компанию из того же сектора экономики, что и предыдущая.

Основным мотиватором для межотраслевого перехода респонденты называют возможность получать более высокую зарплату (57%). Также важную роль играют неудовлетворенность текущими условиями труда (37%) и перспективы карьерного роста (26%). Каждый пятый (21%) сменил индустрию в связи с увлечением новой областью знаний, чуть меньше (18%) — из-за желания работать в более стабильной отрасли. Каждый седьмой (14%) совершил межотраслевой переход, чтобы получить работу с большей социальной значимостью и близкими ценностями. Реже всего причиной становилась необходимость адаптироваться к изменениям на рынке труда (всего 7%).

«Более 80% кандидатов самых разных направлений рассматривают сразу несколько предложений, и, кроме того, велики риски контрофферов от текущих работодателей, если соискатель трудоустроен. В 90% случаев кандидаты делают выбор в пользу более высокой заработной платы. Да, они учитывают карьерные перспективы, бренд, компанию, продукт, проект, задачи, но первое, что называют, когда объясняют свое решение,— это деньги здесь и сейчас. Таковы реалии рынка труда. Работодателям необходимо делать свое предложение конкурентоспособным по всем параметрам, учитывая, что на первом месте среди приоритетов кандидатов остается базовый уровень доходов»,— отмечает руководитель отдела по подбору персонала UTEAM Ирина Антоненко.

Чаще всего в качестве новой отрасли для трудоустройства соискатели выбирают розничную торговлю (10%), ИТ-сектор и медицину (по 8%), образовательные учреждения и логистику (по 7%). Минимальной популярностью пользуются отрасли металлургии, сельского хозяйства, энергетики, добычи сырья и лесной промышленности: переход в эти индустрии совершили по 1% респондентов.

Интересно, что перечисленные отрасли во многом пересекаются с теми секторами экономики, где работодатели активно практикуют хантинг сотрудников. По данным опроса работодателей, который в 2024 году провели аналитики CRM-системы Talantix, хотя бы иногда к хантингу прибегают 77% компаний из отрасли розничной торговли, 53% ИТ-компаний, 89% медицинских учреждений, 63% компаний из сектора логистики и перевозок. Реже всего переманивают работников сельскохозяйственные и металлургические компании.

«Сегодня компании, которые склонны к хантингу, переманивают сотрудников не только у своих прямых конкурентов, но и в совершенно других отраслях. Не совсем релевантный опыт уже не пугает: рекрутеры делают акцент на оценку реальных навыков, а не предыдущих профессиональных ролей. Кроме того, на фоне дефицита кадров все больше работодателей готовы вкладываться в развитие перспективных кандидатов и при необходимости дообучать их, погружая в отраслевые тонкости»,— отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Показательно, что 69% опрошенных характеризуют свой переход из одной индустрии в другую как положительный опыт, еще 30% — как нейтральный. Доля негативных ситуаций, по данным опроса, составила менее 1%. Более того, 42% россиян, сменивших отрасль, отметили, что это не вызвало ощутимых сложностей.

Остальные 58% испытывали определенный дискомфорт, который, как правило, удавалось довольно быстро преодолеть. Так, 26% столкнулись с недостатком опыта в специфических задачах, 25% — с нехваткой узких навыков. По 16% назвали в числе проблем конкуренцию с более опытными коллегами, а также незнание некоторых отраслевых нюансов. Проблемы с адаптацией в новом коллективе оказались существенными для 13% респондентов. Реже всего дискомфорт был связан с недостатком профессиональных контактов (9%).

«Коммуникационные проблемы, новый коллектив, неблизкая корпоративная культура были названы в числе препятствий для легкого и бесшовного перехода. Все это подчеркивает важность адаптации и внутреннего обучения как для сотрудников, меняющих отрасли, так и для компаний, которые их принимают на работу. Недостаточное внимание к новичку на этом этапе — самая частая причина потери новых сотрудников. Людям, пришедшим в компанию из других отраслей, нужна двойная поддержка»,— добавляет Ирина Антоненко.

Сам бизнес относится к новому тренду по-разному. Так, как объясняет Ирина Антоненко, ежедневная практика подбора показывает, что на старте поиска 75% компаний рассчитывают нанять специалистов из своей отрасли и с аналогичной позиции. «Но мы почти сразу предлагаем смотреть шире, предлагаем соискателей из смежных сфер, акцентируя внимание на преимуществах такого решения — как правило, успешно. Исключением являются только те позиции, для которых ключевой параметр — это прикладные технологические знания и умения. В остальных случаях плюсы очевидны. Так, руководители из другой индустрии могут привнести в компанию новый взгляд на привычные процессы, улучшения и топовые практики с других рынков. Таких кандидатов обычно отличают сильный фокус на команду и готовность воспринимать ее как источник экспертизы, что позитивно влияет на отношения внутри коллектива. Наконец, выходцы из других индустрий демонстрируют высокую мотивацию, активность и энергию. Эти кандидаты изначально открыты к новому и осознанно включаются в адаптацию»,— комментирует она.

В то же время, отмечает партнер компании Cornerstone Владислав Быханов, многие рекрутеры, напротив, сталкиваются с просьбами искать кандидатов из других отраслей все чаще. «Многие работодатели, приходя к нам, уже понимают, что они знают всех возможных специалистов внутри своей индустрии. В этом случае они больше верят в то, что им лучше подойдет кандидат из другой сферы»,— отмечает он. Еще одна причина интереса компаний к соискателям из других отраслей, по его словам,— стремление компаний обогатить работу своей организации опытом людей с другим карьерным треком.

Отметим, что это также является свидетельством продолжающегося дефицита кадров на российском рынке труда — он подталкивает компании к нестандартным решениям при подборе сотрудников. Так, как отмечает эксперт «Яков и партнеры» Елена Кузнецова, такая ситуация сохранится в стране на ближайшие годы и потребует от бизнеса все большего вовлечения в решение проблемы выращивания и найма подходящих специалистов. Сейчас, напомним, уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме в 2,6%.

Анастасия Мануйлова