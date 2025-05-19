Двух пострадавших при взрыве на заводе в Салавате перевели в ожоговый центр

Двоих пациентов 48 и 43 лет, пострадавших при взрыве на предприятии ООО «Свеча» в Салавате, перевели в Республиканский ожоговый центр, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в крайне тяжелом.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв и последовавший за ним пожар на заводе произошел в пятницу утром. При инциденте погиб 46-летний мужчина — его завалило обрушившимися конструкциями здания. Пострадали четверо человек, один из которых позднее умер в больнице.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

Майя Иванова