Увеличилось число погибших при взрыве на заводе «Свеча» в Салавате

В больнице умер 51-летний мужчина, пострадавший при взрыве на парафиновом заводе в Салавате, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв и последовавший за ним пожар на заводе произошел в пятницу утром. При инциденте погиб 46-летний мужчина — его завалило обрушившимися конструкциями здания. Пострадали четверо человек. Трое из них в возрасте 65, 49 и 44 лет находятся в стационарах.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

Наталья Балыкова