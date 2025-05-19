Разработанный китайским студентом легкий дрон установил рекорд скорости

Китайский студент Сюй Янг создал дрон, которы установил мировой рекорд скорости для беспилотников массой до 250 г. Студент сам разработал конструкцию дрона, электронику и пропеллеры.

Сюй Янг разогнал собственноручно собранный микродрон до 340,78 км/ч. Предыдущий рекорд в этом классе составлял 219 км/ч.

Корпус беспилотника выполнен из углепластика и напоминает миниатюрный обтекатель ракеты, при этом его стенки имеют толщину всего 0,4 мм. Максимальная зарегистрированная скорость при попутном ветре достигала 358 км/ч.

Перед запуском аккумуляторы были преднамеренно разогреты до 40°C для повышения отдачи тока — процедура, опасная в бытовых условиях. Работы над конструкцией велись с осени 2024 года, один из прототипов был потерян из-за поломки двигателя.

Евгений Федуненко