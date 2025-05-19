Житель Парголово после клининга не досчитался денег и украшений на 4 млн рублей

Житель Парголово обнаружил у себя в квартире пропажу денег и драгоценностей примерно на 4 млн рублей после визита сотрудника клининговой службы. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, хозяин квартиры на Заречной улице заметил, что из прикроватных тумбочек исчезли 3,5 млн рублей, 6 тыс. долларов (около 484 тыс. руб. по последнему курсу) и золотые украшения. Петербуржец вспомнил, что в пятницу, 16 мая, в его доме прибирался сотрудник клининговой службы, и обратился в полицию. В данный момент расследуется уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка заподозрила внука в краже раритетных икон из квартиры на Рихарда Зорге.

Дарья Астанина