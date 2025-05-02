Пенсионерка заподозрила внука в краже раритетных икон из квартиры на Рихарда Зорге

Полиция проводит проверку по факту кражи исторических икон из квартиры жилого дома в Красносельском районе Петербурга. О происшествии сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в главке, накануне, 1 мая, в 10:25 в правоохранительные органы с заявлением обратилась 73-летняя жительница одной из квартир дома 15 по улице Рихарда Зорге. По словам пенсионерки, днем ранее ее 25-летний внук совершил кражу трех икон, написанных в 1903 году, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о петербуржце, который получил 3,5 года колонии за кражу жертвенных украшений из Троице-Измайловского собора.

Андрей Цедрик