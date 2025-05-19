Австралия отправила Украине обещанные танки Abrams

Австралия отправила первую партию обещанных Украине списанных танков M1A1 Abrams, сообщает австралийское радио ABC. В общей сложности Киев должен получить 49 танков. Их отправка вызвала недовольство Вашингтона.

По данным радио, процесс погрузки первых танков на грузовое судно начался недавно, точные даты не приводятся. Австралийские власти не раскрывают их местонахождение и ожидаемые сроки прибытия в Европу по «соображениям безопасности».

Прежде чем начать процесс поставки, Австралия нужно было получить разрешение США на экспорт танков американского производства в третью страну. Разрешение выдали, несмотря на то, что американские официальные лица «втайне остались разочарованы» этим, утверждает ABC.

«В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать»,— пояснил неназванный американский чиновник.

Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз отказался сообщить, выражали ли США какие-либо опасения по поводу отправки танков. «Мы очень тесно сотрудничаем с Украиной и Штатами, чтобы эта поставка состоялась... Первый транш уже некоторое время находится в пути, но я не буду вдаваться в подробности»,— сказал он журналистам.

Партию Abrams включили в австралийский пакет поддержки Украине в октябре 2024 года. ABC писало, что не все танки пригодны для эксплуатации и могут быть разобраны на детали. В апреле 2025-го выяснилось, что у Австралии возникли сложности с получением разрешения от США.