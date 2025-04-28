Австралия задержала поставку танков Abrams для Украины

Австралия не может получить от США разрешение на передачу 49 американских танков M1A1 Abrams третьей стороне, в связи с чем отправка бронетехники на Украину задерживается. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в австралийском Минобороны.

Передача американского оружия третьим странам невозможна без разрешения США, согласно положениям Правил международной торговли оружием. Впервые о проблемах с запланированной отправкой танков ВСУ телеканал сообщил в марте 2025 года. Тогда собеседники ABC связывали задержку с решением президента США Дональда Трампа о заморозке военной помощи Украине.

Партия Abrams вошла в австралийский пакет поддержки ВСУ в октябре 2024 года. В денежном выражении объем помощи оценивался в $245 млн. Тогда сообщалось, что танки, которые стали частью этого пакета, не все пригодны для эксплуатации и в случае необходимости могут быть разобраны на детали.

Модель танка M1A1 Abrams в материале ABC называют устаревшей. Ее главный недостаток — уязвимость к атакам дронов. Всего парк этих машин в Австралии составляет 59 единиц. Они никогда не использовались в боевых действиях с момента сборки в 2007 году. Сейчас Канберра ожидает 75 новых танков модели M1A2 c 120-миллиметровым орудием.