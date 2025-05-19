В России в 2024 году в 2,5 раза выросло число компаний с китайским капиталом

Количество компаний с инвестициями из КНР в 2024 году в РФ превысило 9 тыс., что в 2,5 раза больше их числа годом ранее, сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на Российско-Китайском форуме в Хабаровске.

«Многие из них (компаний — "Ъ") являются промышленными. Они производят автомобили, автозапчасти, промышленные товары»,— сказал господин Лицюнь, выступая на сессии «Российско-Китайская промышленная кооперация: современные тенденции и актуальные задачи».

Он уточнил, что доля промкомпаний растет по отношению к торговым. Перспективными направлениями для сотрудничества предпринимателей двух стран назвал производство высокотехнологичной продукции, энергетику, внедрение искусственного интеллекта и трансграничную электронную торговлю.

Программа Российско-Китайского форума под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» в Хабаровске рассчитана на два дня — 19-20 мая. Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ВЭБ.РФ. Оператор форума – фонд Росконгресс.

Эрнест Филипповский, Хабаровск