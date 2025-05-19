7 человек погибли в столкновении грузовика с микроавтобусом в Калмыкии

В ночь на 19 мая фура столкнулась с микроавтобусом в Юстинском районе республики Калмыкия на ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань». В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла на 1211 км автодороги, в районе поселка Цаган Аман. Пострадавших доставили в ЦРБ Юстинского района. По данным МЧС, в микроавтобусе находился 21 человек. Он следовал из Волгограда в Астрахань.

Спасатели отключили автомобильные аккумуляторы (АКБ) в транспорте и произвели смыв топлива во избежание взрыва.