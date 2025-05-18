Двадцать девятый тур

«Оренбург»—«Краснодар» 1:2

Мансилья, 7 — Кордоба, 29; Оласа, 51

«Химки»—«Рубин» 3:2

Заболотный, 9; Руденко, 67, 90+2 — Даку, 12, 58. Незабитый пенальти: Даку, 43. Удаление: Фаринья («Химки»), 81.

«Пари Нижний Новгород»—«Факел» 1:1

Грулёв, 67 (пен.) — Альшин, 18. Удаление: Босельи («Нижний Новгород»), 43.

«Крылья Советов»—«Спартак» 0:2

Шитов, 22 (автогол); Солари, 42 (пен.). Удаления: Бейл, 10; Костанца, 50 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Динамо» (Мх) 1:1

Садулаев, 47 — Сердеров, 36 (пен.)

«Динамо» (М)—«Акрон» 2:1

Фомин, 16; Маухуб, 90+1 — Галоян, 80

«Ростов»—«Зенит» 0:1

Соболев, 30

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 29 19 7 3 56:23 64

2. «Зенит» 29 19 6 4 55:18 63

3. «Динамо» (М) 29 16 8 5 61:32 56

4. ЦСКА 28 16 7 5 43:19 55

5. «Спартак» 29 16 6 7 51:25 54

6. «Локомотив» 28 14 7 7 45:38 49

7. «Рубин» 29 12 6 11 38:43 42

8. «Ростов» 29 10 8 11 40:42 38

9. «Акрон» 29 10 5 14 38:51 35

10. «Крылья Советов» 29 8 6 15 35:50 30

11. «Химки» 29 6 11 12 35:51 29

12. «Динамо» (Мх) 29 6 10 13 26:34 28

13. «Нижний Новгород» 29 7 6 16 27:52 27

14. «Ахмат» 29 4 13 12 27:45 25

15. «Оренбург» 29 4 7 18 26:52 19

16. «Факел» 29 2 11 16 13:41 17

Матч «Локомотив»—ЦСКА пройдет сегодня.

30-й тур. 24.05: «Акрон»—«Локомотив», «Динамо» (Мх)—«Ростов», «Зенит»—«Ахмат», «Краснодар»—«Динамо», «Рубин»—«Оренбург», «Факел»—«Крылья Советов», «Спартак»—«Химки», ЦСКА—«Пари Нижний Новгород».