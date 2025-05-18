ЦСКА отметил 20-летие победы в Кубке UEFA

В Москве состоялся гала-матч, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций). В финале турнира 2004–2005 годов, который прошел в Лиссабоне, армейцы обыграли португальский «Спортинг» со счетом 3:1, и это был первый большой успех российских клубов в еврокубках.

Сегодня на поле «ВЭБ Арены» вышли многие участники триумфа 20-летней давности — защитники Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Чиди Одиа, полузащитники Юрий Жирков, Даниэл Карвальо, Юрис Лайзанс, Осмар Феррейра, Александр Салугин, нападающие Вагнер Лав и Милош Красич, а также вратарь Игорь Акинфеев, который до сих пор защищает ворота красно-синих.

Кроме того, состав ЦСКА усилили такие известные в прошлом футболисты клуба, как Алан Дзагоев, Дуду, Зоран Тошич, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Кириченко и Кирилл Набабкин. Как и 20 лет назад, руководил командой Валерий Газзаев, а противостояла ей сборная европейских клубов во главе со знаменитым ивуарийским нападающим Дидье Дрогба.

В итоге легенды ЦСКА одержали крупную победу — 5:1. Счет открыл Дзагоев, затем Вагнер Лав, который еще не завершил профессиональную карьеру и в свои 40 лет выступает за бразильский «Аваи», удвоил преимущество армейцев. Дрогба сократил разницу, после чего вновь отличился Вагнер Лав. Уже во втором тайме забил Красич, а Вагнер Лав оформил хет-трик.

Александр Ильин