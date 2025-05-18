Бывший сенатор Дмитрий Савельев просит о контракте с Минобороны

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, которого обвиняют в организации подготовки убийства его делового партнера (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ), намерен отправиться на СВО.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным «Ъ», на предварительном слушании по его делу, которое пройдет в закрытом режиме в Тверском суде столицы, подсудимый подаст ходатайство о допуске к нему в спецблок СИЗО №99/1 сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на передовую.

По словам адвоката подсудимого Татьяны Лупандиной, соответствующее ходатайство ее подзащитный, который является ветераном войны в Афганистане и имеет две медали «За отвагу», ранее уже дважды подавал на предварительном следствии, но получил отказ. Адвокат полагает, что следствие проявило к ее подзащитному «предвзятый подход».

Подробно о деле Дмитрия Савельева читайте в материале «Бывший сенатор поставил на присяжных».

Мария Локотецкая