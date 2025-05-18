Бывший сенатор поставил на присяжных

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который, как считает следствие, готовил убийство своего делового партнера. Свою вину экс-парламентарий не признал и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных. Эту просьбу Тверской суд Москвы, где в ближайшее время пройдет предварительное слушание, должен удовлетворить.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Отправиться на передовую экс-сенатор Дмитрий Савельев попробует с помощью суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для того чтобы ознакомиться с 45 томами дела, господину Савельеву, который содержится в спецблоке СИЗО №99/1 («Кремлевский централ»), потребовалось всего два с половиной месяца. В итоге он решил доверить свою судьбу присяжным. Его дело досталось одному их самых опытных судей Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, получившему известность после вынесения им первого в России «посмертного» приговора — юристу Сергею Магнитскому. На предварительном слушании 23 мая он уточнит у подсудимого, не раздумал ли тот по поводу участия в процессе присяжных, и назначит формирование коллегии.

Но основным вопросом первого заседания, по данным “Ъ”, которое по закону пройдет в закрытом режиме, станет ходатайство подсудимого о допуске к нему в СИЗО сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на СВО.

Как рассказала “Ъ” адвокат подсудимого Татьяна Лупандина, соответствующее ходатайство ее подзащитный, который является ветераном войны в Афганистане и имеет две медали «За отвагу», уже дважды подавал на предварительном следствии, но получил отказ. Адвокат пояснила, что в большинстве СИЗО разрешения следователя или суда на посещение арестованных сотрудниками военкомата не требуется. «Они просто приезжают в изолятор, арестованные проходят военно-врачебную медкомиссию, а потом, если человек годен к службе, пишут ходатайство о приостановлении уголовного дела в связи с заключением контракта,— рассказала госпожа Лупандина.— Однако тем, кто сидит в спецблоке СИЗО №99/1, нужно согласие следователя или суда».

Адвокат полагает, что следствие проявило к ее подзащитному, который в последний раз ходатайствовал об отправке на СВО в ходе ознакомления с делом, «предвзятый подход».

Напомним, что господин Савельев был задержан 2 августа 2024 года прямо в здании Совета федерации, лишен неприкосновенности и в тот же день арестован по обвинению в организации приготовления к убийству своего бывшего делового партнера, 41-летнего совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова. Поводом для преступления, согласно материалам дела, стали разногласия в ведении бизнеса указанной компании, где господину Савельеву принадлежала доля в размере 40% через его помощницу Ирину Кудряшову, которая управляла активами политика с 2000-х годов. По ее словам, тот выделил гендиректору компании Ионову для ведения бизнеса около 50–60 млн руб., но отдачи не получил: из обещанных многомиллиардных контрактов с «Газпромом» гендиректор, лишь бравший у партнеров займы и не возвращавший их, смог заключить только два пробных.

Поскольку бизнес прибыли так и не приносил, Савельев сначала потребовал у Ионова равного участия в расходах, а затем безвозмездной передачи последним его доли в компании. Наконец, сенатор инициировал дело о растрате партнером командировочных.

В свою очередь, Ионов обвинил сенатора в своем незаконном увольнении из фирмы и стал писать в Совет федерации, СКР, администрацию президента и губернатору Тульской области жалобы, обвиняя Савельева в том, что, будучи членом Совета федерации, тот незаконно занимается бизнесом.

Именно тогда сенатор, как полагает следствие, и решил избавиться от партнера.

Стоит отметить, что к началу реализации преступного замысла Сергей Ионов, ранее имевший две судимости, в том числе за мошенничество, уже отправился в колонию №2 Калужской области отбывать срок два с половиной года за растрату командировочных. Для того чтобы убить его прямо на зоне, сенатор, по версии следствия, обратился к своему знакомому, тоже ветерану-афганцу Юрию Нефедову, а тот для поиска киллера привлек своего трижды судимого двоюродного брата Сергея Дюкова (Дюк). Приятель последнего Роман Баринов (Барин) свел его с еще одним посредником — бывшим сотрудником ФСИН Пестуновым, но тот сразу же сообщил о поступившем ему предложении в ФСБ, после чего все его общение со злоумышленниками записывалось.

За устранение бизнесмена афганец Нефедов запросил у сенатора $100 тыс., тогда как исполнителям пообещал ровно половину, из которых господин Дюков взял аванс $5 тыс.

Дюк сообщил, что убийство можно будет совершить при этапировании Ионова в СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. В разговорах с Пестуновым он называл перевод бизнесмена «перегоном автомобиля». Из-за того что в разгар подготовки преступления Дюков снова оказался под стражей по другому делу, Пестунов стал контактировать непосредственно с Нефедовым. Последнему 16 марта 2024 года экс-сотрудник ФСИН сообщил, что Ионов убит, и предъявил фото справки о его смерти. После этого сенатор передал через «неосведомленную» о его действиях госпожу Кудряшову $100 тыс. Самого Нефедова взяли 19 марта в центре столицы при передаче Пестунову $45 тыс. Ему и Дюкову инкриминировали подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Савельеву — организацию приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Первые двое признали вину, а господин Нефедов еще и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство. В свою очередь, Дюков хоть и дал признательные показания, но заявил, что не знает, кто является организатором убийства Ионова, по какой причине его хотели устранить, а с Савельевым он незнаком.

Сам экс-сенатор в ходе предварительного следствия отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Его адвокат Татьяна Лупандина утверждает, что ее подзащитный категорически отвергает обвинение в убийстве и считает, что в отношении него была совершена провокация. Она подчеркнула, что жалобы признанного потерпевшим по делу Ионова на то, что Савельев занимается бизнесом, ранее были приобщены к материалам его собственного уголовного дела, проверены и в возбуждении дела в отношении сенатора было давно отказано. В этой связи у него не было мотива в 2024 году организовывать убийство Ионова.

По словам Татьяны Лупандиной, ее подзащитный, уйдя в политику, перестал заниматься бизнесом и официально передал все активы (среди них торговые центры «Алтуфьево» и «Бусиново», а также гостиница «Салют») в доверительное управление Ирине Кудряшовой.

«Следствие допросило сотрудников компаний, и все они дали показания, что имели дело исключительно с Кудряшовой и никаких вопросов бизнеса с Савельевым никогда не обсуждали»,— отметила адвокат.

Тем временем потерпевший уже отбыл назначенный ему срок и вышел на волю. В рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Савельева Сергей Ионов заявил гражданский иск, оценив причиненный ему несостоявшимся преступлением вред в 800 млн руб.

Мария Локотецкая