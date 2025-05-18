В Екатеринбурге создали арт-объект ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа

В Екатеринбурге прошел арт-проект «Люди рисуют», приуроченный ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. На стене одного из домов в Академическом районе появился мурал, посвященный теме ВИЧ. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, авторы хотели привлечь внимание к важности информации, поддержке, тестированию и антиретровирусной терапии.

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В создании мурала участвовали волонтеры, сотрудники Центра СПИДа, люди, живущие с ВИЧ, и неравнодушные уральцы. «Всемирный день памяти — это момент, чтобы вспомнить тех, кого мы потеряли, и сделать все возможное, чтобы сохранить тех, кто с нами»,— рассказала главврач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Сегодня в Екатеринбурге до 20:00 можно пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ. Тест-мобили расположены на площадке «Люди рисуют» и около станции метро «Площадь 1905 года».