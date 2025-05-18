Объем торговли между ОАЭ и Россией вырос на 154% за пять лет

Замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех отметил большой рост в торговых отношениях Москвы и Абу-Даби. Объем торговли между странами вырос на 154% за пять лет, добавил замминистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2019 году показатель был на уровне $3,5 млрд. В 2024 году объем торговли достиг $9,5 млрд, сказал Абдалла Ахмед Аль Салех «РИА Новости» на полях форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в Казани. Объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с $300 млн долларов в 2019 году до $800 млн в 2024 году, добавил замминистра.

Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%. По словам вице-премьера России Дмитрия Патрушева, Москва заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Абу-Даби.

О сотрудничестве ОАЭ и России в сфере бизнеса — в материале «Ъ» «Москва и Абу-Даби пришли к соглашению».