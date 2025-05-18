Франция построит тюрьму строгого режима в южноамериканских джунглях

Для самых опасных преступников, в том числе наркоторговцев и радикальных исламистов, в джунглях Французской Гвианы будет построена тюрьма строгого режима. Об этом министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил изданию Le Journal du Dimanche в ходе официального визита во Французскую Гвиану. По словам министра, тюрьма расположится в коммуне Сен-Лоран-дю-Марони на севере Гвианы глубоко в джунглях, вдали от дорог, и примет первых заключенных в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в €400 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Моя стратегия проста — нанести удар по организованной преступности на всех уровнях»,— заявил господин Дарманен, объясняя, почему тюрьма появится именно в Гвиане. Там, по его словам, начинается маршрут, по которому наркотики доставляются во Францию. В тюрьме, рассчитанной на 500 заключенных, будет 60 мест с особо жестким режимом и «единственной целью — изолировать самых опасных преступников, занимающихся наркобизнесом». Из них 15 мест выделят для радикальных исламистов. Режим тюрьмы предусматривает регулярные обыски, постоянное электронное слежение, почти полное отсутствие прогулок и посещений. Французская Гвиана, заморский департамент Франции, известна высоким уровнем преступности. В 2023 году у нее было рекордное число убийств: 20,6 на 100 тыс. жителей. Во Франции этот показатель составлял 1,5 на 100 тыс.

О том, как Франция уже построила в Гвиане самую страшную каторжную тюрьму в мире, читайте в материале «Острог и ныне там».

Алена Миклашевская