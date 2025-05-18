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Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории

Легендарный голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе и третье места IFFHS отдала итальянцу Джанлуиджи Буффону и немцу Мануэлю Нойеру. В топ-10 рейтинга также вошли: 4. Икер Касильяс (Испания), 5. Гордон Бэнкс (Англия), 6. Петр Чех (Чехия), 7. Дино Дзофф (Италия), 8. Зепп Майер (ФРГ), 9. Рикардо Самора (Испания), 10. Оливер Кан (Германия).

Лев Яшин

Лев Яшин

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Лев Яшин

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола. Всю взрослую карьеру провел в московском «Динамо» с которым пять раз выиграл чемпионат СССР, а также трижды стал обладателем Кубка СССР. Яшин скончался в 1990 году на 61-м году жизни.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Спортивные достижения Льва Яшина

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В начале своей спортивной карьеры Лев Яшин играл в хоккей с шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата страны, выступая на позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года Яшин был кандидатом в сборную, но решил сконцентрироваться на футболе в составе «Динамо» — за этот клуб он играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году

В начале своей спортивной карьеры Лев Яшин играл в хоккей с шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата страны, выступая на позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года Яшин был кандидатом в сборную, но решил сконцентрироваться на футболе в составе «Динамо» — за этот клуб он играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Вместе с «Динамо» Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал кубок страны по футболу. С 1954 года он занял место вратаря сборной СССР и в общей сложности провел за нее 78 матчей. Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году и Кубок Европы 1960 года

Вместе с «Динамо» Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал кубок страны по футболу. С 1954 года он занял место вратаря сборной СССР и в общей сложности провел за нее 78 матчей. Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году и Кубок Европы 1960 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Во всем мире Льва Яшина называли «черной пантерой» (за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки), а также «черным пауком» или «черным осьминогом» — за его длинные хваткие руки

Во всем мире Льва Яшина называли «черной пантерой» (за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки), а также «черным пауком» или «черным осьминогом» — за его длинные хваткие руки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Сам Лев Яшин в своей книге «Записки вратаря» 1976 года писал: «Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной. И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде &quot;человек-птица&quot; или &quot;человек-тигр&quot;. И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком»

Сам Лев Яшин в своей книге «Записки вратаря» 1976 года писал: «Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной. И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде "человек-птица" или "человек-тигр". И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

В 1963 году в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Лев Яшин играл за сборную мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Французский футболист и нападающий Раймон Копа, участник той же команды, вспоминал: «Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов, это своего рода подготовка к шоу. То ли в Союзе его просили не подвести, то ли сам по себе человек такой. Помню, мы били-били ему на тренировке, но забить так и не смогли. Чего уж говорить о самой игре — для него было принципом ни в коем случае не пропустить, и он своего добился»

В 1963 году в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Лев Яшин играл за сборную мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Французский футболист и нападающий Раймон Копа, участник той же команды, вспоминал: «Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов, это своего рода подготовка к шоу. То ли в Союзе его просили не подвести, то ли сам по себе человек такой. Помню, мы били-били ему на тренировке, но забить так и не смогли. Чего уж говорить о самой игре — для него было принципом ни в коем случае не пропустить, и он своего добился»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1963 году Лев Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». По настоящее время он является единственным вратарем, получившим эту премию. Позднее в предисловии к своей книге «Записки вратаря» Яшин сказал о своем успехе так: «Короче говоря, если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Не стану утверждать, что все, что принес мне спорт, я не ценю — победы, рукопожатия друзей, овации переполненных стадионов, автографы, пресс-конференции, медали, толпы у отелей крупнейших городов мира, далекие аэропорты, стрекот кинокамер за воротами, светящиеся восторгом и завистью глаза мальчишек. Все это доставило много счастливых мгновений, навсегда сохранилось в памяти. Но если бы память сохранила только эти блестки и не сохранила другого, главного — соленого пота и трудовых мозолей, честное слово, я не стал бы браться за перо»

В 1963 году Лев Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». По настоящее время он является единственным вратарем, получившим эту премию. Позднее в предисловии к своей книге «Записки вратаря» Яшин сказал о своем успехе так: «Короче говоря, если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Не стану утверждать, что все, что принес мне спорт, я не ценю — победы, рукопожатия друзей, овации переполненных стадионов, автографы, пресс-конференции, медали, толпы у отелей крупнейших городов мира, далекие аэропорты, стрекот кинокамер за воротами, светящиеся восторгом и завистью глаза мальчишек. Все это доставило много счастливых мгновений, навсегда сохранилось в памяти. Но если бы память сохранила только эти блестки и не сохранила другого, главного — соленого пота и трудовых мозолей, честное слово, я не стал бы браться за перо»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

27 мая 1971 года в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали футболисты из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счетом 2:2

27 мая 1971 года в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали футболисты из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счетом 2:2

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Лев Яшин (на фото — второй слева) много курил. Такие тренеры, как Михаил Якушин и Гавриил Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Яшина снисходительно. Из-за курения Лев Яшин часто страдал от язвы желудка, поэтому всегда носил с собой пищевую соду — она уменьшала боль

Лев Яшин (на фото — второй слева) много курил. Такие тренеры, как Михаил Якушин и Гавриил Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Яшина снисходительно. Из-за курения Лев Яшин часто страдал от язвы желудка, поэтому всегда носил с собой пищевую соду — она уменьшала боль

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Лев Яшин провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 год). За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах «Динамо», пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке

Лев Яшин провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 год). За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах «Динамо», пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке

Фото: AP

Лев Яшин стал первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Сейчас в символическом «Клубе Льва Яшина» состоят еще три десятка голкиперов. В клуб попадают вратари из российских или советских клубов, в карьере которых насчитывается сто или более «сухих» матчей. Лев Яшин также является лучшим голкипером ХХ века по версии FIFA

Лев Яшин стал первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Сейчас в символическом «Клубе Льва Яшина» состоят еще три десятка голкиперов. В клуб попадают вратари из российских или советских клубов, в карьере которых насчитывается сто или более «сухих» матчей. Лев Яшин также является лучшим голкипером ХХ века по версии FIFA

Фото: AP / Bippa

Талант Льва Яшина нашел отражение и в литературе своего времени: Владимир Высоцкий написал о нем в песне «Вратарь», Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят», а Евгений Евтушенко написал о легендарном спортсмене стихотворение «Вратарь выходит из ворот» (и прочитал его перед матчами сборных «Динамо» и сборных мира — ветеранов и действующих на тот момент игроков — в день празднования 60-летнего юбилея Льва Яшина 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо»)

Талант Льва Яшина нашел отражение и в литературе своего времени: Владимир Высоцкий написал о нем в песне «Вратарь», Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят», а Евгений Евтушенко написал о легендарном спортсмене стихотворение «Вратарь выходит из ворот» (и прочитал его перед матчами сборных «Динамо» и сборных мира — ветеранов и действующих на тот момент игроков — в день празднования 60-летнего юбилея Льва Яшина 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо»)

Фото: AP / Novosti

18 марта 1990 года Лев Яшин получил звание Героя Социалистического Труда, пробыв им всего лишь два дня. Он умер 20 марта после осложнений, вызванных гангреной, из-за которой ему ампутировали левую ногу в 1984 году

18 марта 1990 года Лев Яшин получил звание Героя Социалистического Труда, пробыв им всего лишь два дня. Он умер 20 марта после осложнений, вызванных гангреной, из-за которой ему ампутировали левую ногу в 1984 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

20 октября 2019 года в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо»—«Краснодар» вратари клубов Антон Шунин (на фото) и Матвей Сафонов вышли на поле в черных кепках в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Яшина. В тот же день в черной кепке вышел на игру голкипер «Оренбурга» Андрей Климович

20 октября 2019 года в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо»—«Краснодар» вратари клубов Антон Шунин (на фото) и Матвей Сафонов вышли на поле в черных кепках в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Яшина. В тот же день в черной кепке вышел на игру голкипер «Оренбурга» Андрей Климович

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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В начале своей спортивной карьеры Лев Яшин играл в хоккей с шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата страны, выступая на позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года Яшин был кандидатом в сборную, но решил сконцентрироваться на футболе в составе «Динамо» — за этот клуб он играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Вместе с «Динамо» Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал кубок страны по футболу. С 1954 года он занял место вратаря сборной СССР и в общей сложности провел за нее 78 матчей. Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году и Кубок Европы 1960 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Во всем мире Льва Яшина называли «черной пантерой» (за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки), а также «черным пауком» или «черным осьминогом» — за его длинные хваткие руки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Сам Лев Яшин в своей книге «Записки вратаря» 1976 года писал: «Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной. И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде "человек-птица" или "человек-тигр". И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

В 1963 году в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Лев Яшин играл за сборную мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Французский футболист и нападающий Раймон Копа, участник той же команды, вспоминал: «Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов, это своего рода подготовка к шоу. То ли в Союзе его просили не подвести, то ли сам по себе человек такой. Помню, мы били-били ему на тренировке, но забить так и не смогли. Чего уж говорить о самой игре — для него было принципом ни в коем случае не пропустить, и он своего добился»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1963 году Лев Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». По настоящее время он является единственным вратарем, получившим эту премию. Позднее в предисловии к своей книге «Записки вратаря» Яшин сказал о своем успехе так: «Короче говоря, если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Не стану утверждать, что все, что принес мне спорт, я не ценю — победы, рукопожатия друзей, овации переполненных стадионов, автографы, пресс-конференции, медали, толпы у отелей крупнейших городов мира, далекие аэропорты, стрекот кинокамер за воротами, светящиеся восторгом и завистью глаза мальчишек. Все это доставило много счастливых мгновений, навсегда сохранилось в памяти. Но если бы память сохранила только эти блестки и не сохранила другого, главного — соленого пота и трудовых мозолей, честное слово, я не стал бы браться за перо»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

27 мая 1971 года в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали футболисты из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счетом 2:2

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Лев Яшин (на фото — второй слева) много курил. Такие тренеры, как Михаил Якушин и Гавриил Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Яшина снисходительно. Из-за курения Лев Яшин часто страдал от язвы желудка, поэтому всегда носил с собой пищевую соду — она уменьшала боль

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Лев Яшин провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 год). За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах «Динамо», пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке

Фото: AP

Лев Яшин стал первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Сейчас в символическом «Клубе Льва Яшина» состоят еще три десятка голкиперов. В клуб попадают вратари из российских или советских клубов, в карьере которых насчитывается сто или более «сухих» матчей. Лев Яшин также является лучшим голкипером ХХ века по версии FIFA

Фото: AP / Bippa

Талант Льва Яшина нашел отражение и в литературе своего времени: Владимир Высоцкий написал о нем в песне «Вратарь», Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят», а Евгений Евтушенко написал о легендарном спортсмене стихотворение «Вратарь выходит из ворот» (и прочитал его перед матчами сборных «Динамо» и сборных мира — ветеранов и действующих на тот момент игроков — в день празднования 60-летнего юбилея Льва Яшина 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо»)

Фото: AP / Novosti

18 марта 1990 года Лев Яшин получил звание Героя Социалистического Труда, пробыв им всего лишь два дня. Он умер 20 марта после осложнений, вызванных гангреной, из-за которой ему ампутировали левую ногу в 1984 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

20 октября 2019 года в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо»—«Краснодар» вратари клубов Антон Шунин (на фото) и Матвей Сафонов вышли на поле в черных кепках в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Яшина. В тот же день в черной кепке вышел на игру голкипер «Оренбурга» Андрей Климович

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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