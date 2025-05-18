Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории
Легендарный голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе и третье места IFFHS отдала итальянцу Джанлуиджи Буффону и немцу Мануэлю Нойеру. В топ-10 рейтинга также вошли: 4. Икер Касильяс (Испания), 5. Гордон Бэнкс (Англия), 6. Петр Чех (Чехия), 7. Дино Дзофф (Италия), 8. Зепп Майер (ФРГ), 9. Рикардо Самора (Испания), 10. Оливер Кан (Германия).
Лев Яшин
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости
Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола. Всю взрослую карьеру провел в московском «Динамо» с которым пять раз выиграл чемпионат СССР, а также трижды стал обладателем Кубка СССР. Яшин скончался в 1990 году на 61-м году жизни.