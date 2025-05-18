Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории

Легендарный голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе и третье места IFFHS отдала итальянцу Джанлуиджи Буффону и немцу Мануэлю Нойеру. В топ-10 рейтинга также вошли: 4. Икер Касильяс (Испания), 5. Гордон Бэнкс (Англия), 6. Петр Чех (Чехия), 7. Дино Дзофф (Италия), 8. Зепп Майер (ФРГ), 9. Рикардо Самора (Испания), 10. Оливер Кан (Германия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Яшин

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости Лев Яшин

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола. Всю взрослую карьеру провел в московском «Динамо» с которым пять раз выиграл чемпионат СССР, а также трижды стал обладателем Кубка СССР. Яшин скончался в 1990 году на 61-м году жизни.

Арнольд Кабанов