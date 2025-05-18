В Братске 9 дачных домов сгорели из-за случайных искр

В городе Братске Иркутской области ликвидирован пожар в садоводстве «Верховина». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, площадь возгорания составила 600 кв. метров, огонь повредил 9 дачных домов. К тушению пожара были привлечены 21 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в садоводстве «Верховина»

Фото: t.me / irk38mchs Пожар в садоводстве «Верховина»

Фото: t.me / irk38mchs

«Дознавателями установлено, что местная жительница на своем участке в железной бочке сжигала мусор и прошлогоднюю растительность. Пожар возник из-за случайных искр. Огонь было трудно остановить, так как в садоводстве отсутствовала вода»,— отмечается в сообщении.

В Иркутской области с 1 мая введен особый противопожарный режим.

Влад Никифоров, Иркутск